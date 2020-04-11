Бунт заключенных в иркутской тюрьме. Как это было

В Иркутской области заключенные исправительной колонии № 15 устроили бунт. После этого на территории учреждения произошел пожар. Спезназу пришлось применить силу для подавления мятежа. Хронология событий — в материале «360».

Вечером 9 апреля между осужденным и сотрудником колонии произошел конфликт. Содержащийся в штрафном изоляторе заключенный отказался от проведения личного обыска. Он толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям, сообщил ФСИН. В это время осужденные из соседних изоляторов разбили стекла камер видеонаблюдения и «нанесли себе порезы предплечий осколками». Также они напали на сотрудника колонии.

В тюрьму прибыла группа сотрудников главка ФСИН России по Иркутской области. С заключенными провели беседы и выяснили причины произошедшего. Обстановку в учреждении удалось стабилизировать. Пострадавшего надзирателя госпитализировали. Осужденным, нанесшим себе увечья, оказали медпомощь.

Днем 10 апреля стало известно, что заключенные ИК взбунтовались. По версии правозащитника Павла Глущенко, причиной послужила ситуация, произошедшая накануне.

«Из-за вчерашнего избиения колония взбунтовалась. Подожгли что-то в промзоне и дежурную часть. Колония оцеплена», — написал Глущенко в своем Facebook.

Около семи вечера по Москве, пожар распространился почти на всю территорию исправительной колонии. Его стало видно с окраины города Ангарска. В пресс-службе регионального управления СК подтвердили бунт заключенных.

Около восьми вечера Следком по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения». В колонии начали допрашивать заключенных и руководство.

Около девяти вечера появилось видео в Сети. На нем осужденные показывали свои руки с порезанными венами и просили помощи.

В распоряжении «360» оказался разговор правозащитницы из организации «Русь сидящая» Ольги Романовой с заключенным ИК-15 в момент происшествия. Отбывающий наказание мужчина сообщил, что сотрудники спецназа сгруппировались и пошли строем на заключенных. Осужденные в знак протеста вскрыли себе вены. По словам мужчины, большая часть успела себе нанести увечья.

Около 22:00 ФСИН России по Иркутской области сообщил, что бунт подавлен. Обстановка в ИК-15 находится под контролем органов. Началась оценка ущерб от произошедшего.

Примерно в это же время в Instagram-сообществе, посвященном городу Ангарск, появились фото с места происшествия.

Источник: Instagram

Около 23:00 экстренным службам удалось локализовать пожар на территории ИК № 15. Площадь возгорания составляла 30 тысяч квадратных метров, сообщили РИА «Новости».