Медики прооперировали одного из пострадавших в драке в хабаровской колонии

Один из пострадавших в драке в исправительной колонии в Амурске находится в тяжелом состоянии. Его прооперировали, удалив гематому, рассказали в Минздраве Хабаровского края.

В министерстве уточнили, что мужчина находится в городской больнице № 7 в Комсомольске, сообщил ТАСС. В нейрохирургическое отделение этой больницы был доставлен еще один пострадавший осужденный. Его состояние тоже оценивают как тяжелое.

Еще двое пострадавших в среднем состоянии находятся в Амурской центральной районной больнице.

В колонии, где произошла драка, работает комиссия УФСИН. По данным регионального СУ СК РФ, в результате потасовки в ИК погибли два человека. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что драка произошла после конфликта двух групп заключенных.

Источник Telegram-канала Amur Mash рассказал, что в потасовке участвовали заключенные, которые сотрудничали с администрацией, и заключенные, живущие по воровским понятиям. По информации канала, причиной драки стало убийство вора в законе.