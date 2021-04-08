Дело возбудили против бунтовщиков из колонии в Свердловской области

Уголовные дела возбудили в отношении ряда осужденных из колонии ИК-47 по статье УК РФ о применении насилия, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

Уточняется, что заключенные, о которых идет речь, подняли в колонии бунт. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

«Осужденные, делавшие заявления о противоправных действиях к себе, пытались дезорганизовать деятельность учреждения УИС путем применением насилия и угроз насилием к другим осужденным», — пояснили в пресс-службе.

Эти люди отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. В их числе нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, грабеж и мошенничество в крупном размере. Также установлены лица, которые разбили 20 камер видеонаблюдения. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 40 тысяч рублей.