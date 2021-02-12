Дальше будет только хуже. Как Московский регион пережил первый день снежной блокады

Рекордное количество осадков обрушилось на Москву и Подмосковье 12 февраля. Кучи снега и сильные морозы стали причиной десятков ДТП, а также спровоцировали 10-балльные пробки в столице. Рассказали о главных происшествиях на фоне разбушевавшейся непогоды.

За сутки в Москве выпало более 12 миллиметров осадков — это треть месячной нормы. При этом сугробы достигли как минимум 45-50 сантиметров, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По данным Гидрометцентра , 12 февраля Москва побила суточный рекорд осадков, который установила в 1973 году.

В Москве и Подмосковье запустили дополнительный общественный транспорт, чтобы люди вовремя попали домой. Власти призвали жителей временно отказаться от личных автомобилей и пересесть на автобусы и электрички, чтобы разгрузить дороги.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал «360», что дорожное движение в Подмосковье сократилось на 25%. кроме того, в регионе ограничили движение на некоторых трассах, чтобы позволить спецтехнике расчистить дорожное полотно от снега. Чтобы справиться с последствиями непогоды, коммунальщики Подмосковья начали работать круглосуточно.

При этом ситуация продолжит ухудшаться — Евгений Тишковец отметил, что 14 февраля в столице снега будет в полтора раза больше нормы Салехарда. Сугробы подрастут до 60 сантиметров в Москве и до 70 — в Московской области. Специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк добавила, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков.

«Погода с каждым часом будет все хуже и хуже. И на пик ненастье выйдет сегодня вечером и особенно в ночь на субботу», — сказал Тишковец.

Пробки 10 баллов

Из-за сильного снегопада и гололедицы на дорогах пробки в Москве достигли 10 баллов и продолжают держаться на этом уровне.

Источник фото: Яндекс.Навигатор в 17:00

По данным «Яндекс.Навигатора», сейчас ситуация в столице слегка улучшилась: пробки опустились до восьми баллов. Однако до сих пор на карте отмечены десятки ДТП и участков дорожных работ, которые осложняют движение.

Источник фото: Яндекс.Навигатор в 22:00

Перекрытое ТТК

Из-за снегопада пришлось перекрыть часть Третьего транспортного кольца: для автомобилистов закрыли отрезок в районе Новорижской эстакады. Такое решение приняли, потому что на дороге стали буксовать фуры. Трафик довольно быстро восстановили, но лишь частично — движение осталось ограничено по правой стороне дороги.

Машина упала на железную дорогу

Из-за непогоды автомобиль упал на железнодорожные пути у станции Фроловское в Московской области. Машина слетела с эстакады, пробила ограждения и приземлилась возле платформы на рельсы. При этом часть поврежденных ограждений свалились на пассажирский поезд, который в этот момент стоял на станции.

В результате происшествия никто не пострадал, однако машина получила серьезные повреждения. Александр, муж женщины, которая была за рулем, рассказал «360», что машина восстановлению не подлежит. Ее должны были поднять на эстакаду с помощью крана, а затем на эвакуаторе доставить к дому супругов.

Александр отметил, что его жена не получила никаких серьезных травм, отделалась только царапинами. За более 10 лет стажа она ни разу не попадала в ДТП оп своей вине.

«Она ехала со стороны поселка на электричку, хотела успеть. Скорость не превышала, ничего. Я наверх поднимался, смотрел — один лед. Маленько обочину зацепило, машину развернуло и выкинуло сюда», — рассказал он.

В Москве обледенел дом

В одном из многоквартирных домов на проспекте Вернадского в Москве на окнах и крыше появились гигантские сосульки, а ступени и перила в подъезде заледенели. Кадры появились в группе «Проспект Вернадского Район» на Facebook.

Авторы поста уточнили, что в доме произошел «очередной потоп». Из-за сильных заморозков вода быстро замерзла и украсила дом страшными сосульками — многоэтажка стала похоже на здание во Владивостоке во время ноябрьского ледяного дождя.

«Квартира живущих в этом подъезде людей полностью затоплена, они уехали — жить там невозможно. На этой стороне Вернадки таких сейчас шесть домов — и везде живут люди», — написал автор поста.

Источник фото: группа «Проспект Вернадского Район» в Facebook.

Муниципальный депутат Елена Филина рассказала «Московской газете», что в районе осталось порядка шести домов, которые еще не расселили по программе реновации. Люди не хотят покидать свои квартиры, потому что их не устраивают варианты замены.

Она добавила, что ГБУ «Жилищник» как представитель города должен «содержать дома в эксплуатируемом состоянии» — подготовить их к зиме и закрыть все оконные проемы.

«В доме 49 на Удальцова, похоже, не закрыли окна в подъезде, и из-за низких температур могли лопнуть батареи. Это, по всей видимости, и привело в дом в такое состояние. При этом если бы „Жилищник“ закрыл проемы хотя бы фанерой, могу предположить, что такого результата бы не было. А это просто бесхозяйственность», — пояснила она.