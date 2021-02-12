Дороги и дворы Подмосковья стали чистить круглосуточно из-за рекордных снегопадов

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья стали работать круглосуточно из-за рекордных снегопадов. В регионе ввели «желтый» уровень опасности. С пятницы, 12 февраля, ожидаются самые мощные за несколько лет осадки.

Жителей предупредили о метели и усилении ветра до 17 метров в секунду. Снегопад начался уже ночью — всего за несколько часов в Кашире, Серпухове, Озерах и Ступине сугробы выросли до семи сантиметров.

Но пик придется на полдень. Это отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. Так, по прогнозам синоптиков, сугробы в регионе могут увеличиться уже до 50 сантиметров.

Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. Уборка будет производиться раз в несколько часов Алексей Гержик.

Для безопасности и комфорта водителей и пешеходов все ресурсы привлекли максимально. Это сделали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Водителей призвали быть особо внимательными на дорогах и не спешить, избегать обгонов.

«Мы просим жителей отнестись к этому с пониманием. Снегопад будет очень обильным и продолжительным, уборка снега будет непрерывной. Ликвидация последствий займет несколько суток», — добавил Гержик.

Особое внимание получают все вылетные магистрали, подъезды к социальным объектам и общественные маршруты.

На весь период снегопада для уборки дорог и дворов подготовили более 6,2 тысячи специальных машин и 25,5 тысячи рабочих.

Уборка дворов и общественных мест

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин добавил, что особое внимание получают внутриквартальные проезды, детские площадки и не только.

В первую очередь мы расчищаем все выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам Михаил Хайкин.

В ночь на 12 февраля в московский регион пришел рекордный снегопад. Непогода продлится до воскресенья. Выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.

Ранее подмосковных водителей призвали на время отказаться от дальних поездок на машине.