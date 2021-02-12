Снег загнал Москву в 10-балльные пробки

Пробки в Москве достигли 10 баллов. Все из-за сильнейшего снегопада, который начался еще днем ранее.

Источник фото: Яндекс.Навигатор

Из-за сильного снегопада, который обрушился на московский регион, движение в столице практически остановилось. Скользкие дороги и большое количество выпавших осадков привели к серьезным пробкам на МКАД и ТТК — они достигли десяти баллов.

По данным «Яндекс.Навигатора», на дорогах десятки автомобильных аварий, которые еще сильнее осложняют движение по дорогам.

Ранее автомобиль упал с эстакады на железнодорожные пути у станции Фроловское в Московской области. В результате никто не пострадал, а женщина, которая была за рулем, отделалась царапинами. Ее муж Александр рассказал, что она не справилась с управлением на обледенелой дороге.

«Она ехала со стороны поселка на электричку, хотела успеть. Скорость не превышала, ничего. Я наверх поднимался, смотрел — один лед. Маленько обочину зацепила, машину развернуло и выкинуло сюда», — рассказал «360» Александр.

Жителей Подмосковья призвали временно отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный, чтобы разгрузить дороги. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик уточнил, что из-за рекордных снегопадов дорожное движение в регионе сократилось на 25%.