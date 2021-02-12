Жителей Подмосковья призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега. Движение сократилось на четверть

Из-за рекордных снегопадов дорожное движение в Подмосковье сократилось на 25%. За ночь выпало около семи сантиметров осадков. Чтобы справиться со стихией, все коммунальные и дорожные службы в регионе привели в режим повышенной готовности.

Об этом телеканалу «360» рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что больше всего осадков выпало в южных районах Московской области — Кашире, Озерах, Ступине, Чехове.

Гержик отметил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева задействовали рекордное количество техники и людских ресурсов.

В первую очередь мы обрабатываем вылетные магистрали, подъезды к социально значимым объектам, общественные маршруты. Работает круглосуточный штаб Алексей Гержик.

Министр добавил, что все силы и службы перевели в режим повышенной готовности.

Источник фото: телеканал «360»

Дороги продолжат обрабатывать в течение всего дня. При необходимости несколько циклов обработки проведут ночью. Когда дорожные условия нормализуются, начнут вывозить снег.

«Прошу жителей с понимаем отнестись к погодным условиям. На сегодняшний момент движение машин сократилось на 25%. Прошу и дальше отдавать приоритет общественному транспорту и дать дорожным, коммунальным службам выполнить свои задачи по очистке территорий от снега», — подчеркнул Гержик.

В ночь на 12 февраля в московский регион пришел рекордный снегопад. Непогода продлится до воскресенья. Выпадет до 80% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.