«Женщина стрессоустойчивая». Муж рассказал о водителе авто, вылетевшего на железнодорожные пути в Подмосковье

Появилось видео автомобиля, который упал на железнодорожные пути у станции Фроловское в Московской области. На кадрах видно, что машина получила повреждения — на дороге разбросаны отломанные детали.

Машина приземлилась задними колесами на лестницу, которая ведет на платформу. Автомобиль наклонил столб и повредил ограждения. При падении машина повредилась — части кузова и некоторые детали отлетели в радиусе метра. Пострадали также ограждения на станции и установленное там расписание движения электропоездов. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники железной дороги. Туда также прибыли сотрудники ДПС и МЧС России.

«Она ехала со стороны поселка не электричку, хотела успеть. Скорость не превышала, ничего. Я наверх поднимался, смотрел — один лед. Маленько обочину зацепило, машину развернуло и выкинуло сюда», — рассказал «360» Александр - муж женщины, которая была за рулем машины.

Собеседник отметил, что жена водит машину более 10 лет, и не разу не попадала в ДТП по своей вине. Сейчас она почти не пострадала — отделалась царапинами, чувствует себя отлично. О случившемся она рассказала сама — позвонила по телефону около 11:15.

«Женщина сильная, стрессоустойчивая, все нормально. Жива здорова, поехала домой отдыхать. Самое главное — никто не пострадал», — отметил он.

Александр добавил, что жене выписали штраф: ей придется заплатить «за железки», которые она повредила. Он не смог назвать точную сумму, но добавил, что он будет в пределах от пяти до 10 тысяч рублей. При этом машина восстановлению не подлежит. Чтобы убрать авто с путей, его поднимут краном на эстакаду, а затем на эвакуаторе отвезут к дому супругов.

При падении автомобиля с эстакады никто не пострадал. При этом часть ограждения, которые пробила машина, упали на пассажирский поезд. Из-за происшествия задержали 10 пригородных электричек на Ленинградском направлении. Чтобы исправить временную остановку движения пустят компенсационные маршруты.