Часть ТТК в Москве перекрыли из-за снегопада

В Москве из-за снегопада пришлось перекрыть участок Третьего транспортного кольца. Движение приостановили в районе Новорижской эстакады, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

Из-за непогоды на ТТК начали буксовать фуры. Трафик частично восстановили довольно быстро. Ограничение движения осталось по правой полосе.

Снегопад загнал Москву в 10-балльные пробки. Они наблюдаются и на МКАД, и на ТТК — машины движутся очень медленно. Осложняют движение многочисленные аварии. Очистку железнодорожных платформ в столице и Подмосковье усилили.

Автолюбителям посоветовали остаться дома. А тем, кто все-таки сел за руль, с собой необходимо взять теплые вещи, керогаз, запас еды и термос. Перед поездкой стоит проверить, работают ли дворники, уровень незамерзающей жидкости и электрические части авто.

По словам ведущего специалиста центры погоды «Фобос» Евгения Тишковца, которого процитировало РИА «Новости», погода в столице будет ухудшаться с каждым часом. Пик ненастья придется на вечер и ночь на субботу. Видимость на дорогах существенно ухудшится.