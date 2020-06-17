    17 июня 2020, 19:07

    Павел Дуров рассказал, как Fасеbооk зарабатывает на мошенничествах от его имени

    Мария Шагиахметова

    Павел Дуров сообщил, что уже больше года компания Facebook обогащается на рекламе мошеннических схем, которые якобы запускают от его имени.
    Павел Дуров рассказал, как Fасеbооk зарабатывает на мошенничествах от его имени

    Павел привел в пример схему, когда обманутыми оказались пенсионеры. О ней писала газета «Известия». Мошенники рассказывали об уникальной торговой платформе для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы. Затем путем уговоров получали удаленный доступ к устройствам пенсионеров, следовательно, и к деньгам обманутых людей.

    Реклама подобных схем была закуплена в двух социальных сетях, где модераторы Facebook пропускали объявление и давали им крутиться в новостных лентах пользователей. По словам Дурова, даже жалобы людей не повлияли на ситуацию, и подобная реклама висела в сети с осени прошлого года. Дуров заметил, что русскоязычные модераторы достаточно быстро реагируют на политические рекламные объявления, а значит «ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно».

    «В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов», — заявил Дуров.