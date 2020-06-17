Павел Дуров рассказал, как Fасеbооk зарабатывает на мошенничествах от его имени

Павел привел в пример схему, когда обманутыми оказались пенсионеры. О ней писала газета «Известия». Мошенники рассказывали об уникальной торговой платформе для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы. Затем путем уговоров получали удаленный доступ к устройствам пенсионеров, следовательно, и к деньгам обманутых людей.

Реклама подобных схем была закуплена в двух социальных сетях, где модераторы Facebook пропускали объявление и давали им крутиться в новостных лентах пользователей. По словам Дурова, даже жалобы людей не повлияли на ситуацию, и подобная реклама висела в сети с осени прошлого года. Дуров заметил, что русскоязычные модераторы достаточно быстро реагируют на политические рекламные объявления, а значит «ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно».

«В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов», — заявил Дуров.