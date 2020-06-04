Дуров поддержал идею разблокировать Telegram в России и порассуждал о терроризме

Основатель Telegram Павел Дуров поддержал предложение разблокировать мессенджер в России. Он подчеркнул, что сервис может бороться с терроризмом, не отказываясь от сохранения личных данных своих пользователей.

Об этом Павел Дуров написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что недавно депутаты Госдумы Федор Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать мессенджер на территории России. Он написал, что приветствует это предложение.

Разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны Павел Дуров.

Создатель мессенджера напомнил, что более двух лет назад Telegram заблокировали в России «под эгидой борьбы с терроризмом». Дуров подчеркнул, что ни сейчас, ни в то время, сервис не питает к таким организациям симпатии. Чтобы преодолевать террористические угрозы, компания прикладывает серьезные усилия. Благодаря улучшению методов выявления и удаления пропаганды экстремизма, команда Telegram ежемесячно пресекает десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору.

Дуров подчеркнул, что этой работе никак не мешает политика конфиденциальности мессенджера, которая обещает пользователям сохранение тайны переписки. Несмотря на это, сервис помогает предотвращать террористические акты во всем мире — это подтверждает успешный опыт работы мессенджера в тех странах, где он не заблокирован.