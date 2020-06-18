«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру. Как результат — пользователи платят больше, стартапы и целые отрасли уничтожаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют эту абсурдную ситуацию в течение 10 лет», — заявил Дуров в четверг на своей странице.

Решить проблему создатель «ВКонтакте» предложил просто — устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины. «Просто скопируйте то, как приложения устанавливаются на рабочие столы компьютеров», — подметил он в комментариях к собственному посту.

«Личные обиды»

Так Дуров продолжает борьбу со всем, что имеет американское происхождение. Об этом заявил в разговоре с «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. Он отметил, что у основателя Telegram, скорее всего, есть личная обида.

«Это ведь тоже технологические компании. Когда США полностью приостановили развитие инновационной технологии сети блокчейн-проекта TON Павла Дурова, его единомышленники никак на это не отреагировали, не прокомментировали. Они не пытались никак его защитить. Это породило какие-то личные обиды. Ведь если профессионал такого уровня критикует именно крупных гигантов американского происхождения, это означает уже личные обиды», — подчеркнул собеседник.

«Дуров — уже пройденный хит»

По его мнению, в мире технологий, где сосредоточен очень большой финансовый поток, Дуров входил в топ-10 «стартапов», у которых вполне могло все получиться. Однако у таких людей есть один минус — им выпадает один-два шанса в жизни. А российский предприниматель многими неправильными поступками пошатнул свою репутацию. И теперь Дуров, к сожалению, ничего уже не изменит, у него не получится повлиять на такие глобальные процессы.

Дуров — уже пройденный хит. Все может поменяться, только если он возьмет себя в руки, оставит в стороне высказывания „жириновского характера“ и предложит мировому сообществу какую-нибудь новую интересную технологию. Дурову нужно сосредоточиться на работе своей компании, а не на упреках других Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Гайрат уверен, что тому же Telegram есть куда развиваться. Собеседник «360» подчеркнул, что там до сих пор нет видеосвязи, а во время пандемии это большой минус. Также нельзя создать конференцию. Поэтому многие пользователи во время изоляции пользовались другими мессенджерами.

Расследования в отношении Apple

Внимание общественности к системе Apple Pay и магазину приложений App Store привлекла пресс-служба Еврокомиссии (ЕК). Раннее она объявила о начале двух расследований в отношении Apple. ЕК собирается установить, нарушает ли компания правила конкуренции ЕС.

Расследование затрагивает обязательное использование собственной системы покупок в приложениях Apple. Федеральная антимонопольная служба России планирует изучить европейскую практику в связи с расследованиями в отношении Apple.