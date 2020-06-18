«Исполнили брачный танец с Дуровым». Кононенко объяснил, почему Роскомнадзор разблокировал Telegram

Павел Дуров и Роскомнадзор устроили брачный танец перед разблокировкой Telegram, и есть всего три варианта того, как это могло устроиться. Об этом «360» сказал журналист Максим Кононенко, который ведет свой канал в Telegram.

«Там разыгрывалась какая-то игра. Какие-то депутаты сказали, что надо разблокировать, потому что Telegram — официальный инструмент властей по информированию. После чего Дуров написал, что мы приветствуем это предложение и мы столько постов заблокировали, с террористами боремся, после чего Роскомнадзор снимает свои ограничения. Безусловно, это такой брачный танец, что за ним стоит, я не знаю», — отметил Максим Кононенко.

Кононенко напомнил, что Telegram заблокировали по решению суда с формулировкой, что доступ к нему должен быть закрыт, пока ФСБ не получит ключи шифрования.

По словам журналиста, речь тогда шла, прежде всего, о приватных чатах. Их особенность в том, что используют сквозное шифрование, когда ключи шифровки и дешифровки формируются на абонентских устройствах. Их нет даже у Павла Дурова, поэтому он и не мог их предоставить.

«Или Роскомнадзор истолковал решение так, что достаточно доступа к неприватным чатам и на этом основании можно снять ограничения, или Павел Дуров убрал сквозное шифрование приватных чатов и он нам об этом не говорит», — заметил Кононенко.

В целом, считает Кононенко, сейчас ничего не изменится. А что касается взаимодействия с правоохранителями, то журналист считает, что оно было и раньше, но просто на человеческом уровне, в частном порядке.

У нас в стране уровень свободы такой, что вообще непонятно, что еще демократизировать. Делай, что хочешь, только головой думай Максим Кононенко.

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой 18 июня объявил, что снимает требования о блокировке Telegram. Мессенджер должны были блокировать по решению Таганского районного суда, принятому еще в апреле 2018 года. Несмотря на усилия Роскомнадзора, Telegram все это время был доступен.