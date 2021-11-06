Большие новости 6 ноября. СМИ без мигрантов-преступников, ковид атакует детей, Лукашенко живой и без двойника

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил на законодательном уровне запретить СМИ и блогерам указывать национальность людей. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ковидом среди детей выросла. Более 60 заключенных рассказали о пытках в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Александр Лукашенко снял маску в красной зоне ковидного госпиталя, чтобы доказать, что это он. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

Ковид атакует детей

Дети стали чаще болеть ковидом, поэтому очень важно защитить их. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что сегодня под наблюдением у медицинских работников находятся более трех тысяч детей — некоторые из них госпитализированы.

Мурашко отметил, что сейчас завершается экспертиза детской вакцины от коронавируса на платформе «Спутника V». Планируется, что она станет доступна в ближайшее время

СМИ без национальностей

СМИ и блогеры должны прекратить упоминать национальности в своих материалах. Такое предложение сделал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он уверен, что нужно ввести запрет указывания национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осужденных на законодательном уровне.

Это предложение Хамзаев озвучил после новостей о драке в Новой Москве, когда нападавших на мужчину с ребенком назвали кавказцами. В результате выяснилось, что трое из четырех человек были россиянами и приехали в Москву из Оренбурга.

Лукашенко не двойник

Александр Лукашенко снял маску в красной зоне, чтобы доказать, что он не двойник. Он пришел в палату к двум больным ковидом женщинам и пожал им руки, а затем посидел рядом с одной на кровати, пока слушал другую пациентку.

При этом в один момент Лукашенко снял маску. Он пояснил, что так доказывает, что это именно он, потому что многие пишут, будто вместо него на встречи с пациентами приходит его двойник. Женщина ответила ему, что «пенсионеров этим не возьмешь».

Очередные пытки

Более 60 заключенных рассказали о пытках в тюремной больнице Ростова-на-Дону. По словам правозащитников, первые жалобы начали поступать еще в прошлом году, однако дело так и не возбуждали. При этом многие отказались рассказывать о случившемся письменно — в результате заявления о пытках подали 62 человека. В ОНК отметили, что уголовное дело возбудили в сентябре, сейчас идут допросы.

Не вакцинировались, но не уволились

Врачи скорой помощи в Облучье объяснили, почему забрали заявления об увольнении после отказа вакцинироваться. Водитель облучинской СМП Иван Краснослободцев рассказал, что никто не хочет уходить с работы, потому что тогда весь город останется без медпомощи. Они писали заявления только для привлечения внимания — чтобы люди узнали о происходящем.

Он также подчеркнул, что никто из них не против прививок в целом, однако вакцинироваться от коронавируса они не хотят.

Смертельная давка

Восемь человек погибли во время давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в США. При этом десятки слушателей пострадали — они получили различные травмы. 17 человек госпитализировали — 11 из них пережили остановку сердца. В больнице оказались даже 10-летние дети. Всего на фестиваль приехали более 50 тысяч слушателей.

На концерте толпа стала продвигаться ближе к сцене, из-за паники люди начали терять сознание. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте. В результате мероприятие прервали раньше времени.