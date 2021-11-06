Мурашко заявил, что дети стали чаще болеть ковидом

В России дети стали чаще болеть ковидом, поэтому очень важно их защитить. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Видим, что и дети заболевают чаще. Более трех тысяч детей сегодня находятся под наблюдением у медицинских работников, в том числе в стационаре», — передало РИА «Новости» слова министра.

В ходе рабочей поездки в Рязанскую область Мурашко рассказал об экспертизе детской вакцины от коронавируса на платформе «Спутника V», написал сайт RT. По его словам, сейчас завершается экспертиза новой лекарственной формы.

Планируется, что она станет доступна в ближайшее время. Министр также напомнил, что все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник V», которая доказала свою безопасность и эффективность в борьбе с распространением коронавируса.

В начале ноября Михаил Мурашко заявил, что решение ввести в России нерабочие дни, а также ограничение массовых мероприятий улучшило ситуацию с коронавирусом. По данным на 6 ноября, в стране за сутки вирус выявили у 41 335 человек, погибли 1188 пациентов.