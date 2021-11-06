«У нас нет здесь мигрантов». Депутат Хамзаев предложил запретить СМИ и блогерам указывать национальность людей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев резко высказался по поводу СМИ и блогеров, которые назвали напавших на мужчину с ребенком кавказцами. Политик заявил, что будет добиваться принятия закона о запрете указывания национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осужденных. Об этом он рассказал «360».

«Недопустимо, мерзко и омерзительно, когда драка происходит при ребенке. Это нужно зафиксировать и принять как догму. Вне зависимости, какие были недовольства», — сказал депутат.

Но больше всего он уделил внимание другому вопросу. Депутат заявил, что будет добиваться, чтобы СМИ и блогерам законодательно запретили указывать национальность, вероисповедание, расу человека. Потому что это, по его мнению, оскорбляет широкую аудиторию. В любом проступке должны разбираться полицейские, а потом уже должна быть реакция, сказал он.

Речь идет о злоумышленниках, напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве. Изначально их назвали кавказцами. Потом журналисты, как только поступили новые данные, опровергли эту информацию и сообщили, что подозреваемые родом из Оренбурга. Депутат призвал всех, кто вчера ошибся, публично извиниться.

Тем не менее, по последним данным полицейских, четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство. Об этом написал сайт RT.

«Есть отдельная маленькая узколобая группа, которая считает, что в России есть граждане второго, третьего, четвертого сорта. Хотя Конституция дает всем равные права. Перед законом все равны», — сказал депутат.

Эта ситуация очень разозлила депутата Хамзаева. Это не первый случай, когда представители власти или общественности возмущаются, когда в криминальных новостях прописывают кавказцев или дагестанцев. Упоминание других национальностей, как правило, такой реакции не вызывает.

Выдыхайте, научитесь медленнее и тактичнее анализировать информацию. Всем немножко не хватает терпения в данном вопросе Султан Хамзаев.

Хамзаев подчеркнул, что лично он выступал и выступает против любой формы фашизма как с одной, так и с другой стороны. Он отметил, что ненавидит фашистов любых рас, поэтому он будет с ними бороться.

«Все должны понять давно, что у нас нет здесь мигрантов, эти немецких определений — гастарбайтеров и прочее. Есть люди, которые приезжают из наших братских республик. Мы должны им помогать здесь адаптироваться. Потому что для нас это агенты мягкой силы», — призвал политик.

По предварительным данным, обвиняемые стали жертвой провокации, сообщила «Газета.ru». Драка произошла 4 ноября в Новых Ватутинках.