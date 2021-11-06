Более 60 заключенных рассказали о пытках в тюремной больнице Ростова-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после рассказа 60 заключенных о пытках в туберкулезной больнице № 19 в Ростове-на-Дону. Об этом «Медиазоне» (признано иностранным агентом в РФ) сообщил председатель местной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Омельченко.

По словам Омельченко, дело возбудили в сентябре, а 5 ноября он ходил на допрос. При этом первые жалобы на жестокое отношение к заключенным появились еще в сентябре 2020 года. Тогда один из них рассказал, что его держали привязанным к кровати в туберкулезной больнице более 70 дней. Из-за этого у мужчины «протерлась нога до самого мяса».

Омельченко отметил, что эту историю сразу подняли в СМИ.

«После этого, конечно, все признали, что, возможно, это было и есть. Подключилось УСБ, подключилась прокуратура. Взяли в выборку всех лиц, которые попадали туда, в МОТБ. Опросили огромное количество лиц. Кто-то признавал, что это было. Пытки и моральные, и физические, и сексуальные, и чего только не было», — отметил он.

Член ОНК подчеркнул, что некоторые заключенные отказались письменно заявлять о том, как их пытали. Сделать заявление согласились 62 человека. По словам Омельченко, следствие бездействовало больше года, несмотря на попытки правозащитников добиться возбуждения уголовного дела. Все получилось только после смены прокурора области.

Правозащитник подчеркнул, что правоохранители ведут еще два уголовных дела, которые связаны с гибелью заключенных в этой больнице. Первое возбудили в ноябре прошлого года по статье «Причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть». Второе — по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Причинение смерти по неосторожности».