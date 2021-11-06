Не антиваксеры. Работник СМП в Облучье объяснил, почему они передумали увольняться

Врачи скорой помощи в Облучье написали заявления на увольнение с 15 ноября, чтобы заранее решить проблему из-за их отказа прививаться от коронавируса. Об этом водитель облучинской СМП Иван Краснослободцев рассказал «360».

Врачи написали заявления 1 ноября, чтобы начать решать проблему из-за обязательной вакцинации. Ведь им всем нужно сделать прививку до 15 ноября, иначе отстранят от работы. Но тогда получается, что весь город останется без скорой помощи.

«Увольняться никто из нас не хочет. Мы хотим работать, но без вакцинации этой. По определенным причинам, у каждого свои», — объяснил работник скорой.

Иван отметил, что им часто приходится работать с ковидными пациентами, однако за все время из них никто не заболел, а если и заболел, то перенес болезнь «на ногах». Но вакцинироваться нужно всем, даже тем, у кого достаточно антител, по его словам.

«Если бы мы не написали заявления, это все бы умалчивалось, тянулось бы до самого последнего дня. А потом обвинили бы нас, что мы вот такие, не поставили прививки и теперь из-за коллапс в районе», — объяснил Иван.

По его словам, они забрали заявления на увольнение, потому что главное в них было — указание причины. Сама ситуация не изменилась. При этом на вчерашнем заседании с чиновниками им сказали, что даже если в регионе достигнут показателя по вакцинации 80% населения, то им все равно нужно будет сделать прививку.

Иван также раскритиковал СМИ, которые начали называть их «антиваксерами».

«Все эти СМИ уже открыто пишут в заголовках: „Антиваксеры из Облучья“. Чего мы антиваксеры-то? Что мы, против прививок, что ли? Я, допустим, против клещевого энцефалита всегда ставлю себе прививку, потому что в лес часто езжу», — сказал он.

Ранее в местных СМИ со ссылкой на правительство Еврейской автономной области сообщали, что часть работников скорой, которые хотели уволиться, записались на прививку. Иван сообщил «360», что ему не известно о таких случаях.

Ранее в ЕАО в селе Пашково 12 работников скорой тоже написали заявления на увольнение из-за нежелания прививаться.