«Живой я». Лукашенко снял маску в красной зоне, чтобы доказать, что он не двойник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил красную зону одного из ковидных госпиталей. Во время разговора с пациенткой он снял маску, чтобы доказать, что это именно он, а не его двойник.

Лукашенко посетил одну из больниц города Орша, в которой лечатся пациенты с коронавирусом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах видно, как президент зашел в палату, где лежали две женщины. Он пообщался с ними, затем сел на кровать рядом с одной пациенткой, чтобы послушать другую. Все в палате были в масках, но в какой-то момент Лукашенко снял свою.

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — сказал Лукашенко.

Женщина ответила ему, что «пенсионеров этим не возьмешь». Кроме того, президент пожал руку пациенткам.

Лукашенко не в первый раз снимает маску в красной зоне. Ранее его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт отметила, что президент в этом вопросе действует по такому же принципу, который установил для остальных белорусов: все должно быть добровольно. Она уточнила, что Лукашенко придерживается этой позиции и в вопросе вакцинации, а также других антиковидных правил.