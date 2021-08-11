Большие новости 11 августа. Ненависть Галявиева, жестокость Хачатуряна, нефтяная катастрофа в Новороссийске

Новая экспертиза говорит в защиту сестер Хачатурян, казанский стрелок посчитал себя вменяемым, экологи забили тревогу из-за разлива нефти в Новороссийске, а ВОЗ сделала прогноз по одобрению «Спутника V». Кратко об основных событиях дня — в обзоре «360».

Казанский стрелок раскаялся

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признал себя вменяемым и раскаялся. Представители ОНК Москвы рассказали, что Галявиев все так же сидит в трехместной камере в СИЗО «Бутырка». Юноша заявил, что расстрелял девять человек из-за ненависти.

Экспертиза на стороне сестер Хачатурян

Стали известны результаты новой экспертизы в рамках дела против покойного отца сестер Хачатурян. Она показала, что причиной убийства Хачатуряна стало его жестокое обращение с дочерьми и, как следствие, их стрессовое расстройство и страх перед ним. Эти результаты еще раз подтверждают, что глава семейства подавлял волю своих дочерей, заявил «360» адвокат Марии Хачатурян.

Черное золото в Черном море

Ситуация с разливом нефти в порту Новороссийска приобрела новые масштабы. Экологи заявили, что в Черное море вылилось около 100 тонн нефтепродуктов, что в 10 раз превышает объемы, о которых заявляли в Каспийском трубопроводном консорциуме, а нефтяное пятно растянулось на 20 километров. Генпрокуратура начала проверку. Сейчас с воздуха исследуется береговая линия от Анапы до Новороссийска. В WWF России заметили следы нефтепродуктов в районе Абрау-Дюрсо, и скоро они могут попасть в прибрежную зону Утришского заповедника.

ВОЗ даст добро на «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает завершить процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. Но сколько точно времени еще потребуется, сказать никто не может. Пока что в ВОЗ проходят юридические процедуры по этому вопросу. Препарат также могут включить в программу COVAX.

Ставки по вкладам растут не для всех

Российские банки начали поднимать ставки по вкладам до 7,5–8% годовых. Но такие условия недоступны для простых россиян. Экономист Андрей Колганов рассказал «360», что такую доходность пока могут предложить только при очень крупных вкладах или длительных сроках депозита либо при большом обороте с использованием карты конкретного банка.

ПСЖ-конференция Месси

Лионель Месси провел первую пресс-конференцию как игрок «Пари Сен-Жермен».Лучший бомбардир в истории «Барселоны», покинувший каталонский клуб, накануне подписал с ПСЖ двухлетний контракт и уже успел провести первую тренировку. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что вместе с Месси парижский клуб войдет в историю для болельщиков по всему миру.