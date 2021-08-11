ВОЗ приготовилась одобрить «Спутник V» в сентябре

Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» ко второй половине сентября. Об этом сообщила помощник главы ВОЗ Марианджела Симао.

Процесс одобрения «Спутника V» в ВОЗ сейчас проходит юридические процедуры. Помощник гендиректора ВОЗ рассказала, что организация также проводит анализ российской вакцины на предмет ее возможного включения в программу COVAX.

«Мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — привел ТАСС слова Симао.

Европейский регулятор EMA при этом также проводит экспертизу «Спутника V». Сколько продлится этот процесс, пока неизвестно, но есть надежда, что вакцина все-таки будет одобрена в Евросоюзе.

Ранее в Сан-Марино сообщили, что предварительные результаты исследования вакцины «Спутник V» показали, что антитела после второй дозы выработались более чем у 99% привитых. Российским препаратом в маленькой европейской стране вакцинировали уже порядка 20 тысяч человек, что составляет примерно две трети всего населения.