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    11 августа 2021, 17:23

    ВОЗ приготовилась одобрить «Спутник V» в сентябре

    Александр Блинов

    Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» ко второй половине сентября. Об этом сообщила помощник главы ВОЗ Марианджела Симао.

    ВОЗ приготовилась одобрить «Спутник V» в сентябре

    Процесс одобрения «Спутника V» в ВОЗ сейчас проходит юридические процедуры. Помощник гендиректора ВОЗ рассказала, что организация также проводит анализ российской вакцины на предмет ее возможного включения в программу COVAX.

    «Мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — привел ТАСС слова Симао.

    Европейский регулятор EMA при этом также проводит экспертизу «Спутника V». Сколько продлится этот процесс, пока неизвестно, но есть надежда, что вакцина все-таки будет одобрена в Евросоюзе.

    Ранее в Сан-Марино сообщили, что предварительные результаты исследования вакцины «Спутник V» показали, что антитела после второй дозы выработались более чем у 99% привитых. Российским препаратом в маленькой европейской стране вакцинировали уже порядка 20 тысяч человек, что составляет примерно две трети всего населения.