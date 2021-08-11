Месси дает первую пресс-конференцию в ПСЖ. Прямая трансляция

Прямая трансляция презентации футболиста Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен». Спортсмен уже провел первую тренировку с новыми одноклубниками.

Бывший игрок «Барселоны» Лионель Месси подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Он будет выступать под номером 30 — именно с таким он начинал выступать в испанском клубе. Хотя в ПСЖ под 30-м номером играют вратари, аргентинскому футболисту его уступили.

Контракт шестикратный обладатель «Золотого мяча» подписал по схеме 2+1. Сам Месси сказал, что с нетерпением ждет работы в новой команде. Видение французов полностью сходится с его личными амбициями.

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи отметил, что после принятия в состав такого игрока, как Месси, команда войдет в историю для болельщиков по всему миру. Лионель Месси пополнил и без того звездный состав французского клуба: Неймар, Килиан Мбаппе, Серхио Рамос и другие.