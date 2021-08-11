Казанский стрелок Галявиев раскаялся и объявил себя вменяемым

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе № 175, заявил, что пошел на преступление из-за ненависти. Юноша также раскаялся и признался, что теперь он вменяем.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«Он по-прежнему находится в московском СИЗО „Бутырка“ в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил из-за ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», — сообщили в комиссии.

На прошлой неделе казанский стрелок сообщил, что ощущает себя вменяемым. Арестованный находится в СИЗО в трехместной камере с двумя соседями, один из которых обвинен в убийстве, а другой — в разбое. Отношения с сокамерниками, по словам представителей ОНК, у молодого человека сложились нормальные. Ранее он жаловался правозащитникам, что давно не получал писем и хочет вернуться в Казань.

Галявиев устроил стрельбу 11 мая. Жертвами стали девять человек. Еще 24 человека получили ранения.