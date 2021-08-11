Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска

Ситуация с разливом нефти в порту Новороссийска находится под контролем Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также по поручению ведомства на месте организована проверка. Сейчас с воздуха обследуется береговая линия Черного моря вблизи места разлива — от Анапы до Новороссийска. Так эксперты планируют объективно оценить масштабы аварии.

«Сейчас с воздуха обследуется береговая линия Черного моря вблизи места разлива нефтепродуктов (от Анапы до Новороссийска) с целью объективной оценки масштабов аварии», — сообщили в пресс-службе.

Если будет установлено, что вред морской среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника «Утриш» был нанесен, то будут приняты меры по взысканию с виновного.

Глава программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников ранее заявил, что, по оценке экологов, в море у Новороссийска вылилось около 100 тонн нефтепродуктов. На ликвидацию разлива может уйти до двух недель.

Выброс нефти произошел 7 августа во время закачки топлива на греческий танкер Minerva Symphony с погрузочного устройства ПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума.