Гонки с инфляцией. Банки повысили ставки по вкладам, но они будут доступны только богатым

Крупные банки России подняли ставки по вкладам. Однако это никак не отразится на благосостоянии простых россиян из-за растущей инфляции. Условия банков подходят лишь тем, кто готов вложить довольно крупную сумму на большой срок. Но эксперты выразили уверенность в том, что Россия вышла из кризиса и к концу 2021 года инфляция пойдет на убыль.

Российские крупные банки в августе начали повышать ставки по вкладам. Средняя доходность депозитов поднялась до уровня конца 2019 года. Эксперты считают, что это произошло после решения Центрального банка: он поднял ключевую ставку на 1%, до 6,5%.

После этого индекс FRG100, который отражает среднюю доходность вкладов сроком до года, достиг 5,3% годовых в 54 банках России. С 1 августа показатель увеличился на 0,16%, что является своеобразным рекордом: такого резкого роста за декаду не наблюдалось с ноября 2018 года.

После этого некоторые банки подняли ставку по вкладам до 7,5–8%. Но пока большинство денежно-кредитных организаций предлагают своим клиентам высокие проценты лишь при выполнении дополнительных условий — выборе определенных пакетов услуг либо в рамках промоакций.

Обычные вкладчики не выиграют

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов пояснил «360», что обычным людям вклады под 7,5–8% недоступны. Часто условиями при таких ставках является либо длительный срок депозита, либо очень крупный вклад, либо требование большого оборота с использованием карт этого банка.

«Такого рода условия доступны только некоторым группам населения, которые готовы на длительное время замораживать средства или нести большие расходы. Большинство россиян могут получить крупный депозит в надежном банке под порядка 4–4,5%. Это ниже ключевой ставки и ниже уровня реальной инфляции», — сказал Андрей Колганов.

При этом экономист отметил, что в любом случае повышение ставок делает депозит более привлекательным. Вероятно, это приведет к некоторому росту объемов вкладов населения в банках после оттока, который случился в 2020 году. Тогда многие снимали средства с депозитов на потребительские расходы, некоторые перекладывали деньги на брокерские счета на фондовом рынке.

«Максимум, что дает реальная ставка по депозитам сейчас, — она уменьшает потери от инфляции или в лучшем случае сводит их почти к нулю. Разумеется, это лучше, чем держать деньги под подушкой. Банки надежнее, и какая-то часть инфляционного обесценения этим компенсируется», — сказал Андрей Колганов.

Облигации выгоднее депозитов

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «360» подтвердил, что банки поднимают процентные ставки из-за достаточно высокой инфляции в стране. Этим объясняется и то, что Центральный банк повысил ключевую ставку: без подобных действий цены будут еще быстрее и еще больше расти.

«Но если считать реальные ставки за вычетом инфляции, ничего не меняется. Депозиты как были невыгодными, так и остались. Нужно поднять ставку на 1,5% примерно, чтобы эту ситуацию исправить. Пока у нас даже инвестиции в ОФЗ, то есть облигации федерального займа, — тема гораздо более выгодная, чем инвестиции в депозиты банков», — сказал Дмитрий Голубовский.

Он добавил, что раньше покупка облигаций федерального займа была супернадежной: правительство не обанкротится. Это было немного выгоднее, чем хранение денег на депозите. Сейчас разница между процентной ставкой, например, Сбербанка и тем, что можно получить по ОФЗ, довольно заметна.

«Однако если бы банки не приняли решение поднять процентные ставки, было бы совсем плохо: на депозите совсем не было бы смысла хранить деньги. А так они просто поднимают ставки вместе с инфляцией, чтобы удержать те средства, которые у них сейчас лежат. Так что банкам еще есть куда поднимать», — отметил эксперт.

Волновые процессы экономики

Когда банки поднимают процентные ставки по депозиту, от этого хорошо вкладчику. Но те же банки увеличивают и ставки по кредитам, отметил Дмитрий Голубовский. Это плохо для всех, кто берет ипотеку или потребительский кредит. Центральный банк пытается решать это проблему, поднимая ставки, но, по мнению эксперта по финансовым рынкам, можно было попробовать бороться и регуляторными мерами.

«Будут еще поднимать до какого-то уровня, а потом снова спускать. Это волновые процессы, как и инфляция. Цены и курс рубля должны стабилизироваться на новом уровне. Здесь простым ориентиром могут быть цели, которые ставит ЦБ: когда инфляция опустится до 4%, они перестанут поднимать ставки, а потом и снижать их», — предположил эксперт.

По мнению Дмитрия Голубовского, тот провал, который был в прошлом году, сейчас ликвидирован, хотя и не по всем отраслям. Россия вышла из кризиса, но проблема в том, что дальше роста не наблюдается. По последним данным Росстата, промышленное производство снова уходит в стагнацию.