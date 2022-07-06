Болезнь приходит из воды. Вспышка гепатита в Нижневартовске напомнила об опасном вирусе

В Нижневартовске 30 человек слегли с гепатитом А. Большая часть из них работала на предприятиях, связанных с Нижневартовским ГПЗ. Сейчас эпидемиологи стараются найти причину появления болезни, которую почти победили в стране. Между тем специалисты утверждают, что чаще всего гепатит распространяется водным путем. Достаточно искупаться в реке, куда слили сточные воды, или выпить из родника. Однако эпидемия Западной Сибири определенно не грозит.

Поиски источника гепатита А в ХМАО

Медики Нижневартовска заявили о вспышке гепатита А. В городе зарегистрировали уже 36 подтвержденных случаев, один из зараженных — ребенок. При этом выяснилось, что все заболевшие взрослые работали на предприятиях, связанных с Нижневартовским газоперерабатывающим заводом, который входит в «СибурТюменьГаз».

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа заявил «360», что на данный момент в Нижневартовской окружной клинической больнице проходят лечение 15 человек, еще двое лежат в Сургутской окружной клинической больнице. Медики оценивают состояние госпитализированных как удовлетворительное. Сотрудники управления Роспотребнадзора по ХМАО уже начали расследование по факту вспышки гепатита.

Уже более 90% работников ГПЗ, в том числе и контактные лица заболевших, прошли обследование в поликлинике. Новых случаев заражения не выявлено, написал «Интерфакс». Эпидемиологи берут смывы на различных поверхностях, проводят лабораторные исследования и выясняют пути распространения инфекции.

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Болезнь Боткина, она же желтуха

Обычно медикам встречается три основных вида болезни. Гепатит B и C — это поражения печени различной этиологии. Заболевания чаще всего протекают бессимптомно до тех пор, пока у человека не возникнет тяжелое поражение. Чтобы обезопасить себя от гепатита B, достаточно каждые 10 лет делать прививку. Против гепатита С вакцины пока нет, поэтому стоит не реже раза в год сдавать кровь, чтобы вовремя начать лечение.

В отличие от гепатитов B и C, гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени, зато нередко сопровождается тяжелыми симптомами и может закончиться летальным исходом. До начала 70-х годов ХХ века этот недуг называли болезнью Боткина, желтухой или болезнью грязных рук. Заболеть рискуют те, кто живет и работает в неудовлетворительных санитарных условиях, не соблюдает правила личной гигиены. Также заразиться можно через пищевые продукты, воду, инъекционные наркотики и посредством сексуальных контактов, отмечает ВОЗ.

Гепатит А является одним из наиболее распространенных: каждый год в мире отмечают около полутора миллионов случаев заболевания. Болезнь сохраняет актуальность и для России. Однако с 2000 по 2017 год динамика заболеваемости в стране снизилась с 79 до пяти-шести случаев на 100 тысяч населения. Причем только за последние 10 лет случаи сократились практически в два раза, сообщает аналитический вестник «Вирусные гепатиты в Российской Федерации».

Гепатит А дружит с водой

Сам по себе гепатит А является энтеровирусной инфекцией, напомнил «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Петр Чумаков. Вирус довольно устойчив во внешней среде и может распространяться из кишечника и передаваться оральным путем. Чтобы заразиться, достаточно при купании хлебнуть воду в реке или озере, где поплавал не очень чистый человек, объяснил он.

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«Причиной бывает и не очень качественный водопровод. Во многих южных городах воду забирают из водоема без должной очистки. Также вирус разносится и воздушно-капельным путем — заразиться можно при прямом контакте и даже при простом разговоре друг с другом. Но основной путь, конечно, водный», — рассказал Чумаков.

Он уточнил, что в России у гепатита нет пандемического потенциала, бывают только локальные вспышки, которые обычно быстро выявляются и подавляются. Чаще всего они связаны с водой: случилась авария и произошел выброс сточных вод, после чего заразились люди, которые там купались или живут рядом.

Хотя количество заболевания гепатитом никогда не носило серьезного характера, за последние 10-20 лет такие случаи сильно уменьшились, отметил профессор. Постепенно цивилизация снижает вероятность заражения — совершенствуется система канализации, забора и обработки воды.

Инфекционист Татьяна Чаленко также заявила, что заразиться гепатитом А можно через родниковую воду. Народную убежденность в том, что она чистая, медик назвала глубочайшим заблуждением. Родник — это естественный выход глубоких, а иногда и не очень глубоких вод, которые не проходят никакой фильтрации и обработки, поэтому там бывает немало вирусов, объяснила она. По той же причине врачи настоятельно не рекомендуют купаться в фонтанах — риск заразиться очень высок.

В список гепатитов добавился детский

Заражение детей гепатитом А часто происходит через пищу, а также через загрязненную воду и посуду. При этом не так давно в мире зарегистрировали случаи гепатита неизвестного происхождения. Болезнь поражала детей от трех до семи лет. У всех больных неизвестным типом гепатита наблюдались желтуха, рвота и боль в животе. Были случаи, когда маленькие пациенты погибали. Болезнь отмечали в Европе и США.

Заболевание носило инфекционный или вирусный характер, однако ни эпидемиологи, ни вирусологи не смогли точно сказать, в чем его причина. Некоторые медики предположили, что иммунитет детей ослабился за время пандемии из-за длительной самоизоляции и соблюдения социальной дистанции. Также это могли быть последствия коронавируса и его лечения.

Глава научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский выдвинул предположение, что у болезни вирусное происхождение, так как основные возбудители гепатитов у пациентов обнаружить не удалось. Также ученые подозревают, что причиной мог стать какой-то из вариантов аденовируса.