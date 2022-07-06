Вспышка гепатита А произошла на заводе в Нижневартовске

Вспышку гепатита А зафиксировали среди сотрудников Нижневартовского ГПЗ и подрядных организаций. Об этом «Интерфаксу» сообщила заместитель управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Инна Кудрявцева.

В общей сложности заболевание выявили у трех десятков сотрудников. Сейчас они находятся под наблюдением медиков и получают всю необходимую помощь.

«Выясняем пути распространения инфекции, проводим лабораторные исследования и ищем контактных лиц», — заявила она.

Представитель АО «СибурТюменьГаз» также подтвердил вспышку заболевания среди работников ГПЗ в Нижневартовске.

«Течение болезни проходит в легкой форме, все заболевшие находятся в инфекционном отделении городской больницы в Нижневартовске», — сообщили в компании.

Врачи обследовали около 90% работников ГПЗ и не выявили новых случаев заражения.