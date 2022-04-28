Неизвестный гепатит терроризирует детей. Но его «старшие» братья группы А, B и C не менее опасны

Медики зафиксировали гепатит неизвестного происхождения. Они знают только, что он поражает исключительно детей. Болезнь может быть последствиями пандемии. Однако медики напомнили, что и знакомый всем гепатит может быть довольно опасен.

Выявлен гепатит нового типа

В мире зарегистрировали 170 случаев заболевания детей острым гепатитом неизвестного происхождения. По данным Всемирной организации здравоохранения, один ребенок умер, а еще 17 пациентам потребовалась пересадка печени.

Первые случаи болезни заметили в Японии и Канаде. Позже появились новости о заболевших в Израиле, Испании, США, в Нидерландах, Ирландии, Дании и ряде других стран. На сегодняшний день большинство случаев острого гепатита выявлено в Великобритании.

Заразившимся детям от трех до семи лет. У всех больных неизвестным типом гепатита наблюдались желтуха, рвота и боль в животе. Один заболевший ребенок ждал трансплантацию печени.

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Новый гепатит связан с пандемией

Эпидемиологи и вирусологи пока не могут точно сказать, в чем причина болезни. Вероятнее всего, заболевание носит инфекционный или вирусный характер. Британская The Guardian рассказала, что у большинства заболевших детей был обнаружен аденовирус.

Специалисты из Санитарно-эпидемиологического управления предположили, что детский иммунитет был ослаблен в период пандемии из-за длительной самоизоляции и соблюдения социальной дистанции.

Шотландские медики предположили, что аденовирус мог мутировать либо научился действовать сообща с другим вирусом, вызывающим COVID-19.

Инфекционист Маргарита Нагибина в разговоре с «360» пояснила, что без точных данных трудно строить какие-то гипотезы. Однако теоретически можно предполагать, у детей коронавирусная инфекция идет с поражением клеток печени. И дело вовсе не в каком-то вирусном гепатите.

Гепатит А

При этом и знакомый медикам гепатит — воспалительные заболевания печени различной этиологии — представляет опасность для заболевших. Нагибина пояснила, что детские заражения гепатитом А часто происходят пищевым путем, а также через загрязненную воду и посуду.

Считается, что 80% населения к 40 годам успевают переболеть этой болезнью, отметила врач. После перенесенного заболевания развивается пожизненный иммунитет.

Гепатит В

Гепатит В болезнь достаточно сложная и легко переходит в хроническую форму, если вовремя не заметить и перенести болезнь на ногах. В пожилом возрасте это может грозить циррозом печени, предупредила врач.

Если хронический гепатит В не лечится, то его острая форма вполне излечима. Существует вакцина и для того, чтобы не заболеть, достаточно каждые 10 лет делать прививку, напомнила Нагибина.

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«Заразиться гепатитом В можно на маникюре, во время татуажа, при установке пирсинга, на операции, половым путем и уже молчу про инъекционных наркоманов: они практически все с ним. Кстати, этот механизм передачи, с кровью и половым путем, актуален практически для всех гепатитов — В, С и Д», — сказала инфекционист.

Гепатит С

Гепатит С протекает достаточно латентно и острого периода пациент практически не замечает. Так можно получить хроническую болезнь. Однако максимум за три месяца такой гепатит С можно вылечить.

«Если болеть и не лечить, то у этого гепатита могут быть последствия, например цирроз и опухоль печени. Гепатит Д как правило наблюдается у тех, кто заражен хроническим гепатитом В. Это вид болезни в 80% протекает тяжело и имеет высокую летальность», — сказала врач.