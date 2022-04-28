Неизвестный гепатит терроризирует детей. Но его «старшие» братья группы А, B и C не менее опасны
Инфекционист Нагибина рассказала, как можно заразиться гепатитом
Медики зафиксировали гепатит неизвестного происхождения. Они знают только, что он поражает исключительно детей. Болезнь может быть последствиями пандемии. Однако медики напомнили, что и знакомый всем гепатит может быть довольно опасен.
Выявлен гепатит нового типа
В мире зарегистрировали 170 случаев заболевания детей острым гепатитом неизвестного происхождения. По данным Всемирной организации здравоохранения, один ребенок умер, а еще 17 пациентам потребовалась пересадка печени.
Первые случаи болезни заметили в Японии и Канаде. Позже появились новости о заболевших в Израиле, Испании, США, в Нидерландах, Ирландии, Дании и ряде других стран. На сегодняшний день большинство случаев острого гепатита выявлено в Великобритании.
Заразившимся детям от трех до семи лет. У всех больных неизвестным типом гепатита наблюдались желтуха, рвота и боль в животе. Один заболевший ребенок ждал трансплантацию печени.
Новый гепатит связан с пандемией
Эпидемиологи и вирусологи пока не могут точно сказать, в чем причина болезни. Вероятнее всего, заболевание носит инфекционный или вирусный характер. Британская The Guardian рассказала, что у большинства заболевших детей был обнаружен аденовирус.
Специалисты из Санитарно-эпидемиологического управления предположили, что детский иммунитет был ослаблен в период пандемии из-за длительной самоизоляции и соблюдения социальной дистанции.
Шотландские медики предположили, что аденовирус мог мутировать либо научился действовать сообща с другим вирусом, вызывающим COVID-19.
Инфекционист Маргарита Нагибина в разговоре с «360» пояснила, что без точных данных трудно строить какие-то гипотезы. Однако теоретически можно предполагать, у детей коронавирусная инфекция идет с поражением клеток печени. И дело вовсе не в каком-то вирусном гепатите.
Гепатит А
При этом и знакомый медикам гепатит — воспалительные заболевания печени различной этиологии — представляет опасность для заболевших. Нагибина пояснила, что детские заражения гепатитом А часто происходят пищевым путем, а также через загрязненную воду и посуду.
Считается, что 80% населения к 40 годам успевают переболеть этой болезнью, отметила врач. После перенесенного заболевания развивается пожизненный иммунитет.
Гепатит В
Гепатит В болезнь достаточно сложная и легко переходит в хроническую форму, если вовремя не заметить и перенести болезнь на ногах. В пожилом возрасте это может грозить циррозом печени, предупредила врач.
Если хронический гепатит В не лечится, то его острая форма вполне излечима. Существует вакцина и для того, чтобы не заболеть, достаточно каждые 10 лет делать прививку, напомнила Нагибина.
«Заразиться гепатитом В можно на маникюре, во время татуажа, при установке пирсинга, на операции, половым путем и уже молчу про инъекционных наркоманов: они практически все с ним. Кстати, этот механизм передачи, с кровью и половым путем, актуален практически для всех гепатитов — В, С и Д», — сказала инфекционист.
Гепатит С
Гепатит С протекает достаточно латентно и острого периода пациент практически не замечает. Так можно получить хроническую болезнь. Однако максимум за три месяца такой гепатит С можно вылечить.
«Если болеть и не лечить, то у этого гепатита могут быть последствия, например цирроз и опухоль печени. Гепатит Д как правило наблюдается у тех, кто заражен хроническим гепатитом В. Это вид болезни в 80% протекает тяжело и имеет высокую летальность», — сказала врач.