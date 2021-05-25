Инфекционист заявил об опасности заражения гепатитом через родниковую воду

Инфекционист Татьяна Чаленко сообщила об опасности заражения гепатитом А через родниковую воду, сообщил сайт URA.ru.

«Глубочайшее заблуждение, что родниковая вода чистая. Родник — это естественный выход глубоких вод, а иногда и не очень глубоких. И эти воды не проходят никакой фильтрации и обработки в отличие от воды из-под крана и бутилированной воды. И в микробном плане там бывают и вирусы гепатита А и вирусы, вызывающие диарею», — пояснила Чаленко.

Она отметила, что родниковая вода на последнем месте после бутилированной воды и воды из-под крана по опасности для здоровья. Как уточнила врач, гепатит А чаще всего встречается летом. Чтобы избежать заражения, необходимо пить родниковую воду только после кипячения.