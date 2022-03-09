Терапевт объяснила, чем коварны гепатиты В и С

Врач-терапевт Галина Родченкова предупредила, что некоторые заболевания представляет особую опасность из-за легкого инфицирования и своей бессимптомности. Об этом сообщил Пятый канал.

Родченкова заметила, что к подобным заболеваниям относятся гепатиты В и С

«Гепатиты B и C — это поражение печени, которое вызывают вирусы. Заболевание чаще всего протекает бессимптомно до тех пор, пока не возникнет тяжелое поражение», — цитирует врача ИА Nation News.

Она напомнила, что гепатит B с успехом можно профилактировать с помощью вакцинации. Однако против гепатита С вакцины пока нет. Врач посоветовала сдавать кровь не реже раза в год, чтобы избежать таких последствий.