Острый «детский» гепатит неизвестного происхождения. Врачи опасаются, что это новый опасный вирус

ВОЗ зарегистрировала почти 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Как минимум один ребенок умер, еще 17 детям потребовалась пересадка печени. Врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко предположил, что это заболевание носит инфекционный характер, возможно вирусный.

Острый гепатит неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о фиксировании как минимум 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Новый вид болезни обнаружили у детей в возрасте от месяца до 16 лет.

Распространенные вирусы, которые вызывают острый гепатит, не были обнаружены ни в одном из случаев, указано в сообщении ВОЗ. При этом у 74 пациентов выявили аденовирусную инфекцию.

Инфекция или вирус

В беседе с «360» Ткаченко отметил, что с этой новость знаком поверхностно, и поэтому информация, которой он обладает и может проанализировать, носит больше околонаучный характер.

Исходя из того, с чем я ознакомился, я могу предположить, что это, вероятнее всего, заболевание носит инфекционный характер, возможно вирусный. Какой-то вирус, который вызывает болезнь, поражающую только детей и подростков до 16 лет Петр Ткаченко Врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук

Вывод о том, что это заболевание носит инфекционный характер Ткаченко сделал потому что, оно протекает как инфекционный процесс. У небольшой части из подцепивших недуг пациентов, обнаружен также коронавирус, но первоначальное заболевание — это не коронавирус, отметил врач, потому что ковид выявлен только у части пациентов. Это просто сопутствующее инфицирование, объяснил Ткаченко.

У каких-то пациентов обнаружен аденовирус, есть предположение, что возможно, это какой-то вариант аденовируса, который стал поражать печень. Это тоже под большим вопросом, все предстоит узнать Петр Ткаченко

Сейчас, как отметил собеседник «360», большая работа для эпидемиологов и вирусологов. Первые должны установить путь, механизм, источник заражения, а вторые работают над тем, чтобы попытаться этот патоген, вирус или бактерию выделить. При этом Ткаченко отметил, что пока медики не знают, что это конкретно. Поскольку врачи не знают, с чем имеют дело, то и лекарств нет.

Ткаченко отметил, что слышал о том, что в 10% случаев потребовалась трансплантация печени. Это, по его словам, говорит о достаточно серьезных рисках.

Косвенные предположения

Говорить о том, стоит ли мир на пороге новой пандемии пока сложно, поскольку слишком мало сведений, можно только косвенно делать какие-то предположения.

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При этом Ткаченко напомнил, что когда начиналась последняя глобальная эпидемия — коронавирус — тоже было мало что известно, и в начале были предположения совершенно, как потом оказалось, далекие от реальности, и многие прогнозы оказались ошибочными.

В случае с новым заболеванием мы видим, что взрослые люди не болеют. Исходя из этого можно предположить, что это связано с тем, что у людей более старшего возраста более сильная иммунная система, отметил Ткаченко. Это одно из объяснений того, что среди взрослых случаев заболевания не было.

Исходя из этого можно предположить, что это вирусная инфекция, поскольку на сегодняшний день, реальные инфекции характеризуются определенными изменениями в анализах и я, честно говоря, не знаю таких бактерий, которые поражали бы исключительно печень, которые вызывали исключительно гепатит, а вот вирусы такие есть Петр Ткаченко

Вирусов, как и бактерий, очень много, которых мы не знаем и с которыми мы в любой момент можем столкнуться и встретиться с новой пандемией или эпидемией. А может все исчезнуть, уйти. В пример Ткаченко привел синдром МЕРС — коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Ученые и врачи также предполагали, что и с ним будет эпидемия, но болезнь сама собой исчезла. И в случае с новым детским гепатитом тоже не исключен такой вариант событий.