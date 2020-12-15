В Карабахе возобновились бои из-за спорных территорий — и длились с прошлых выходных. Однако в ситуацию вмешались российские миротворцы. Минобороны России 15 декабря заявило о соблюдении сторонами режима прекращения огня. Смогут ли российские военные и дальше сдерживать участников конфликта?

Спорные села

На прошлой неделе — 11 и 12 декабря — в Карабахе нарушили режим прекращения огня. Бои стали первыми после подписания соглашения о перемирии. Военные Армении и Азербайджана открыли огонь друг по другу. Есть раненые и погибшие. Как минимум 10 армянских военных попали в плен.

Бои проходили в Гадрутском районе. Их причина — села Хцаберд и Хин Тахер.

Территория района входила в состав Нагорного Карабаха до ноября 2020 года. При этом ранее она относилась к Азербайджанской ССР. Во время конфликта между Азербайджаном и Арменией, закончившимся 10 ноября этого года, Баку почти полностью взял Гадрутский район под свой контроль. По итогам столкновений территории остались за Азербайджаном, так как, согласно трехстороннему соглашению, стороны должны были остановиться на занимаемых позициях. Однако именно села Хцаберд и Хин Тахер оставались под контролем армянских сил.

После ввода в Карабах российских миротворцев карта проведения их операции несколько раз менялась. На ней указанные села относились к азербайджанской зоне. Однако 12 декабря Минобороны РФ уточнило границы проведения миротворческой операции. На новой карте села были отнесены уже к зоне контроля армянской стороны. Именно эта путаница и могла вызвать возобновление огня, считают близкие к военному ведомству НКР источники.

В понедельник ситуация в Карабахе все еще оставалась напряженной. Азербайджан начал оспаривать принадлежность еще двух сел — Хин Шен и Мец Шен, расположенных в Шушинском районе. Причем на территории этих населенных пунктов, в отличие от сел Хцаберд и Хин Тахер, есть гражданское население, дети ходят в школу. Российские миротворцы прибыли в район и установили там наблюдательный пункт. Утром 15 декабря представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что режим прекращения огня соблюдается.

Намек на провокации?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в произошедшем в Хцаберде и Хин Тахере частично виноваты российские миротворцы, которые на момент атаки со стороны Азербайджана еще не установили наблюдательные пункты в этих селах. Однако он полагает, что теперь дальнейшее развитие конфликта невозможно.

«Но в данный момент самое важное — то, что миротворцы с довольно существенными силами вошли на территорию, и это должно исключить дальнейшее продвижение азербайджанских сил», — заявил премьер.

Есть силы, которые стремятся «раскачать» ситуацию с помощью провокаций, уверен политолог Виталий Волчков. Причем работают они с двух сторон, заявил он «360».

«Азербайджанцы хотят спровоцировать ситуацию, чтобы продолжить наступление. Армяне на уровне подразделений не могут смириться с поражением. Они мыслят не стратегическими категориями, а категориями оперативными, тактическими, тем, что они видят. Сложная ситуация», — подчеркнул он.

По его словам, развитию конфликта могут помешать именно российские миротворцы. Если будет видно, что оговоренные условия не обеспечивают мир, то эти условия будут усиливать, полагает Волчков.

Твердая воля и активные действия миротворческих сил, конечно, могут помешать обострению обстановки. <…> Можно пожелать нашим миротворцам выдержки, принципиальности в отстаивании позиций и оперативности действий со стороны командования Виталий Волчков политолог.

Конфликт Азербайджана и Армении

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Попыток заключить перемирие было несколько. В итоге Армения, Азербайджан и Россия заключили трехстороннее соглашение в ночь на 10 ноября.

Документ предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. В регион, исходя из соглашения, ввели российских миротворцев. Армения передала часть территории Карабаха Азербайджану. Он же обеспечивает коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой.

Азербайджанская сторона назвала подписанный документ капитуляцией Армении. Лидер государства Ильхам Алиев довольно часто отмечал, что соглашение максимально выгодно его стране. Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, признался, что решение о мире далось ему непросто. Однако именно этот документ позволил Армении сохранить некоторые территории Карабаха.