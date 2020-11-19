После подписания соглашения семья главы Нагорного Карабаха вернулась в Степанакерт. Тем временем жители тех районов, которые должны достаться Азербайджану, уходят из них. При этом люди сжигают дома и увозят с собой все вещи и даже останки захороненных близких. В некоторые районы уже вошли азербайджанцы.

Члены семьи лидера Карабаха Араика Арутюняна вернулись в столицу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня моя семья вернулась в Степанакерт. Арцах (армянское название республики — прим. ред.) должен продолжать жить после этого великого испытания. Вне зависимости от сложившейся ситуации мы, несомненно, будем строить будущее наших детей», — заявил глава непризнанной республики.

Он добавил, что уже поручил членам правительства начать возвращение членов своих семей назад в республику.

«Надо продолжать создавать и возрождать Арцах», — отметил он.

По словам военного корреспондента Александра Коца, вчера в Степанакерт вернулись еще 936 беженцев.

Заброшенные территории Карабаха

Пока Арутюнян планирует возрождать Карабах, некоторые его районы уже сожгли сами жители. Согласно соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией, часть территории непризнанной республики должна перейти Азербайджану. Однако местные уходят с этих земель и не хотят, чтобы хоть что-то досталось азербайджанцам.

Корреспондент РБК побывал в Кельбаджаре — центре Кельбаджарского района. Он оказался среди отошедших Баку территорий. По словам журналиста, большинство жителей покинули дома еще к 14 ноября. При этом многие постройки либо сожгли, либо разобрали и унесли с собой все, вплоть до окон и дверей. Теперь поселок выглядит заброшенным.

В Кельбаджарском районе находится армянский монастырь Дадиванк. К нему местные съезжались, чтобы выковырять и оставить себе маленькие кусочки камня из кладки церковного комплекса.

«Никто не знает, вернутся ли они сюда», — подчеркнул корреспондент.

Дадиманк взяли под охрану российские миротворцы. Рядом с монастырем есть небольшая деревушка. Там теперь тоже есть обугленные строения, которые были жилыми домами. Также журналист добрался и до города Шуши.

«Уже на подъезде у Шуши видно, что это была зона боевых действий. Вдоль дороги разбросаны гильзы от артиллерийских танковых снарядов, стоит сожженная техника. Дороги разбиты воронками от минометных снарядов», — отметил он.

Люди увозят захороненные останки близких

Однако даже там, где боевых действий не было, сейчас тихо и безлюдно. Об этом в Facebook написал журналист Андрей Бородулин.

«В нескольких километрах от крупного, но уже опустевшего села Карвачар (по-азербайджански — Кельбаджар) рассыпана на горной речке деревня Киликли. Здесь не было боевых действий, но пейзаж в округе напоминает последствия стихийного бедствия. Некоторые из недавно второпях спиленных деревьев повисли на проводах, из окон домов вынуты рамы, сняты металлические крыши. Ближайшая бензоколонка сожжена, мост полуразрушен», — пишет публицист.

Он рассказал, как на кладбище в стороне от села несколько армянских мужчин копали землю. Один из них, 44-летний Аветик Габрелян, объяснил: «Дядя умер два года назад. И вот это случилось… Мы собрались нашим родом, и дедушка решил, что нужно перевезти останки в Армению, перезахоронить там».

При этом еще не все тела вывезли из зоны боевых действий, и многие жители Армении приехали в Карабах, чтобы найти своих близких. По словам российских миротворцев, в регионе сейчас все спокойно.

«Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объеме. Миротворческий контингент выполняет обязанности в штатном режиме. Обстановка на постах спокойная», — заявил заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович.

Мародерство и вандализм

Тем временем в Сети начали появляться ролики с военными Азербайджана, которые вошли в теперь уже принадлежащие их стране районы Карабаха. На видео представители армии продемонстрировали поведение, которое в Twitter успели окрестить мародерством и вандализмом. Один из таких материалов опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

«Ничего необычного, просто азербайджанские солдаты в селе Аветараноц упражняются в стрельбе по бутылке, поставив ее на памятник погибшим воинам Великой Отечественной», — написал журналист.

Еще одно видео опубликовали в Telegram-канале «Кремлевская прачка». На нем азербайджанский военный расправляется с армянским шкафом. Молодой человек кидает в него разными предметами, бьет его ногой и разбивает стекла.

Ранее Коц опубликовал фото азербайджанского солдата, который в Шуше взгромоздился на памятник Вазгену Саркисяну, первому министру обороны Армении.

Тем временем российские деятели культуры обратились с открытым письмом к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В нем они попросили сделать все необходимое для спасения памятников в Карабахе. Авторы письма обеспокоены судьбой «памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха». Они уверены, что даже после прекращения огня им грозит разрушение, уничтожение и вандализм.

«Мы просим ЮНЕСКО использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников, <…> придания им необходимого статуса и включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметили в послании.

Армения, Азербайджан и Россия договорились о перемирии в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября. В регион уже ввели российских миротворцев. Подписанное странами соглашение предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. Армения передает часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний обеспечит коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.