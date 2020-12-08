Армяне вышли на новые акции против Пашиняна. Ему будет все сложнее сохранить власть

Сегодня истек срок ультиматума армянской оппозиции премьеру Николу Пашиняну. Протестующие грозили протестами, если политик не сложит полномочия. Так все и случилось: люди вышли на улицы, не обошлось без задержаний. Пашиняну будет все труднее сохранить власть.

Недовольные Пашиняном граждане Армении пытались парализовать работу транспорта.

«На станции метро „Горцаранаин“ протестующие не позволяют машинистам двинуться с места. А те и не двигаются из соображений безопасности», — передает «Sputnik Армения».

По данным издания, люди встали между дверями вагонов и скандировали: «Никол — предатель». Пассажирам, не участвующим в акции протеста, пришлось покинуть станцию. Блокировка движения привела в целом к закрытию всей линии столичного метрополитена. Однако к 16:00 по местному времени метро работу полностью возобновило.

Тем временем протестующие перекрывали улицы Еревана. Так, порядка двух десятков человек перекрыли улицы Налбандяна, перед зданием Службы нацбезопасности Армении. Им дали 10 минут, чтобы разойтись. Акции проходили и на перекрестке улиц Туманяна и проспекта Маштоца. В итоге издание «Sputnik Армения» сообщило о 34 задержанных в разных частях города.

«Этот кризис без отставки Пашиняна решить невозможно»

Давление на Пашиняна будет нарастать. В этом уверен политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

«Чем дальше, тем сложнее ему будет сохранять власть. События в Армении будут, как мне кажется, в этом направлении развиваться. Акции гражданского неповиновения будут продолжаться и подкрепляться заявлениями различных органов власти — местной, возможно, судебной», — отметил собеседник «360».

К требованию об отставке премьер-министра уже присоединились более 500 адвокатов. Об этом сообщил председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян.

Арешев считает, что все это окажет давление рано или поздно и на парламент. Тогда обеспечивающая Пашиняну место в руководстве страны «властная конструкция может быть размыта» и относительная устойчивость его режима станет еще более шаткой.

Если бы этот так называемый политик с таким остервенением боролся бы за национальные интересы армянского народа, как он сейчас борется за сохранение собственной власти, это было бы куда более логично. К сожалению, этого не происходит, что свидетельствует о кризисе, к которому подошла Армения. Этот кризис без отставки Пашиняна решить невозможно Андрей Арешев политолог.

Однако, по словам политолога, оппозиция сейчас слишком разрозненна, да и люди зимой менее склонны выходить на улицы. Сейчас граждан Армении все же больше интересуют вопросы собственного выживания, считает Арешев.

«Потому что экономика в полном ауте. Национальная валюта падает и, возможно, еще упадет. Все классические проявления поствоенного синдрома. Чем четче будет осознаваться катастрофичность ситуации, тем больше будет протестная волна», — подчеркнул собеседник «360».

Конфликт Азербайджана и Армении

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Было несколько попыток заключить перемирие. В итоге успешным оказалось трехстороннее соглашение. Армения, Азербайджан и Россия договорились о перемирии в ночь на 10 ноября.

Подписанное странами соглашение предусматривает полное прекращение огня, возвращение беженцев и обмен военнопленными. В регион, согласно документу, уже ввели российских миротворцев. Армения передает часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. Последний обеспечивает коридор для связи между Арменией и непризнанной республикой, а также свободное движение по нему.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Глава страны Ильхам Алиев не раз говорил, что документ максимально выгоден Баку. Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, признался, что решение о мире далось ему тяжело. Правда, добавил он, именно оно позволило сохранить некоторые территории Карабаха. После этого в Армении начались акции протестов. Демонстранты требуют отставки главы правительства.