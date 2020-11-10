Пять лет на контроле мира. Что российские военные будут делать в Карабахе

В Карабах прилетели российские миротворцы. В регионе будут 1970 военнослужащих, задача которых — контролировать соблюдение перемирия. Его заключили лидеры России, Армении и Азербайджана. Миротворцы пробудут в Карабахе как минимум пять лет, и это оптимальный срок.

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились об окончании войны в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября. Соглашение подписали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а премьер-министр Армении Никол Пашинян отсутствовал. Причем первым о договоренностях сообщил Пашинян. Он же сказал, что, несмотря на перемирие, в регионе продолжаются боевые действия.

В соглашении много пунктов. В документе значится, что армянский Карабах не прекращает свое существование физически, но его будущий статус никак не упоминается в договоре. Также Армения должна вернуть Азербайджану территории, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и которые она захватила в начале 1990-х. Передача этих районов должна состояться в промежуток между 15 ноября и 1 декабря.

В договоре указано, что территория непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сократится за счет районов, которые заняли азербайджанские войска во время войны в 2020 году. Вероятно, армяне потеряют один из главных со стратегической и символической точек зрения городов Карабаха — Шуша, занятый азербайджанцами 7–9 ноября.

Все беженцы могут вернуться на свои земли. Судя по тому, что азербайджанские территории возвращаются Баку, речь идет о возвращении азербайджанцев в армянскую часть Карабаха.

Среди основных пунктов договора значится, что в Нагорный Карабах приходят российские миротворцы. Они пробудут в регионе как минимум пять лет. По данным Минобороны, на территорию прибудут 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники, передает РИА «Новости».

Задачи миротворцев

У российских миротворцев в регионе будет масса сложных задач, а пять лет — это оптимальный срок, чтобы не допустить обострения конфликта в очередной раз. В этом уверен полковник вооруженных сил России в запасе Андрей Кошкин. Карабахский конфликт сложный и сам по себе длится уже более 100 лет. Более 30 лет специалисты США, Франции, России и минская группа пытались решить проблему другими способами, но не вышло. Поэтому пять лет — хороший срок, чтобы не допустить широкомасштабного кровопролития.

Востребовано было введение контингента, потому что другими действиями практически невозможно было ничего сделать. Это, с одной стороны, закономерно, а с другой, остро необходимо, чтобы решить главную проблему Андрей Кошкин.

Основу миротворческого контингента составит 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. По словам Кошкина, в состав группы может войти и 31-я — сильная бригада Воздушно-десантных войск. Собеседник «360» добавил, что у этой группы есть предпосылки для миротворческой деятельности в плане боевой подготовки. Там подобраны люди для решения сложнейших задач.

Кошкин уверен, что только Россия в сложившейся в Карабахе ситуации может усадить стороны за стол переговоров и привести их к кардинальным решениям.

У миротворцев в регионе будут сложные и рискованные задачи, главная из которых— развести стороны и не дать продолжить столкновения. Важно сделать это технически правильно, чтобы обе стороны договорились о прекращении огня. Также в задачи миротворцев входит контроль за возвращением мирных жителей в свои поселения, обеспечение обмена пленными и телами погибших.

Задач миротворческих много, они очень сложные и требуют высочайшей квалификации. Миротворцы находятся на пике высочайшего напряжения с обеих сторон, которое эти годы зрело. Все это разрядить только по узкой полоске, где миротворцы будут творить мир, очень сложно Андрей Кошкин.

Если вдруг какая-то из сторон нарушит договоренности, российские миротворцы не будут занимать чью-то позицию, подчеркнул Кошкин. Они должны лишь обеспечить соблюдение условий, к которым пришли государства.

Точка в конфликте?

Руководитель Института политкультуры и стратегий цивилизационного развития Виталий Волчков объяснил «360», что заключенные соглашения и введение миротворцев на территорию Нагорного Карабаха не является точкой в конфликте.

«Как же это точка, это только начало переговоров. Если перемирие не приведет к тому, что стороны начнут интеллектуально, а не силовыми приемами обсуждать взаимные интересы, делать взаимные уступки, то, конечно, перемирие может быть сорвано», — заявил он.

Сказать, что здесь поставлена точка, нельзя. Это создана предпосылка, чтобы начался процесс, приближающий нас к точке Виталий Волчков.

Вокруг сил, которые заключили соглашение, есть другие стороны, заинтересованные в конфликте, считает Волчков. Собеседник уверен, что можно ожидать бесконечное количество провокаций, которые будут направлены на возобновление конфликта. Задача миротворцев — контролировать перемирие. По мнению Волчкова, российское руководство обладает достаточным стратегическим видением, чтобы предложить сторонам абстрагироваться от текущих провалов или достижений обеих сторон и подвести их к стратегически значимым переговорам.