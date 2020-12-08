Десятки россиян ежегодно травятся хлором в бассейнах. Есть ли ему безопасная замена?

В одном из астраханских бассейнов почти 30 человек отравились хлором, шестеро детей даже попали в реанимацию. Такие происшествия в России происходят регулярно, но хлор по-прежнему остается главным средством обеззараживания воды в общественных бассейнах. Действенных и недорогих альтернатив ему просто нет, а большинство проблем обусловлено человеческим фактором.

В астраханском бассейне спортивного комплекса «Динамо» 7 декабря отравились хлором более 20 человек, большая часть пострадавших — дети. Все они были госпитализированы, шестеро детей оказались в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, однако четверых к вечеру уже перевели в обычное отделение.

Причиной отравления стали пары хлора. Руководитель МЧС заявил о том, что допустимая концентрация хлора была превышена почти в 25 раз. Причиной этого стала ошибка нового сотрудника бассейна: он перепутал баки с химикатами. Из-за этого произошла реакция и газ с хлором поднялся с цокольного этажа во все помещения спортивного комплекса, в том числе и в бассейн.

Мужчине не объяснили тонкости технологического процесса обеззараживания воды в бассейне. В результате дети и взрослые получили повреждения слизистых глаз и органов дыхания, вылившиеся в химические ожоги и отеки.

Почему мы все еще пользуемся хлором

Менеджер компании «Строим бассейны» Александр Левыкин рассказал «360» о том, что хлор до сих пор является самым эффективным средством обеззараживания воды. Более того, из всех доступных альтернатив именно хлор действует наиболее оперативно, а большая часть микроорганизмов не может к нему адаптироваться.

«Есть и другие средства, например, ионы серебра и меди, активный кислород, но время реакции у них существенно дольше. То есть если микробы попали в бассейн, хлор их уничтожает за миллисекунды, а у других веществ это может занимать до нескольких минут», — объяснил Левыкин.

Тем не менее существуют и другие способы очистки воды в бассейнах, например, бромирование, озонирование, обработка воды ультрафиолетом, ионизация или обеззараживание воды ультразвуком.

«В частных бассейнах используется активный кислород. Это, грубо говоря, перекись водорода с добавлениями, которая тоже убивает микроорганизмы. Но все равно с некоторой периодичностью рекомендуют добавлять ударную дозу хлора», — сказал Левыкин.

Профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко добавил, что в небольших количествах хлор для организма человека неопасен.

«Мы каждый день потребляем натрия хлорид, поваренную соль, никто от этого не умирает. Здесь вопрос концентрации», — уверен он.

Левыкин подтвердил, что большая часть случаев отравлений хлором в бассейнах происходит из-за ненадлежащего контроля за технологией обеззараживания воды. Помимо человеческого фактора, есть риск сбоев в технике, если она не проходит своевременные проверки.

«Вода в бассейнах довольно жесткая, она идет из центрального водопровода. И все электроды, которые измеряют показания в воде, обрастают кальцием, это сказывается на данных. Датчик может показывать, что хлора в воде ноль граммов, а его там один грамм — и идет команда качать химию, тогда в воде оказывается большая концентрация хлора», — добавил он.

Кроме того, что эти способы обычно существенно дороже, они еще и не дают продолжительного эффекта, а значит, не подходят для общественных бассейнов, через которые проходят десятки, а то и сотни людей за день.

«Если не будет хлора, будем другие вопросы решать, связанные с дехлорированием, с кишечными заболеваниями», — заключил Александр Карабиненко.

Не первый случай

Подобные происшествия происходят очень часто. В сентябре этого года в одном из бассейнов Санкт-Петербурге парами хлора отравились восемь детей , пятеро из них были госпитализированы. СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности.

В марте в Южно-Сахалинске из-за отравления хлором пострадали пятеро детей. Они отмечали день рождения в банном комплексе, купались в бассейне, а потом почувствовали себя плохо. Двоих из них пришлось госпитализировать, остальным назначили амбулаторное лечение.

В феврале 2020 года аналогичный случай произошел в Татарстане. На базе отдыха в Набережных Челнах парами хлора отравились 18 человек. Роспотребнадзор установил, что вода в бассейне соответствовала требованиям, но в воздухе допустимое содержание хлора было превышено в три раза.

В 2019 году громкие случаи отравления детей и взрослых в общественных бассейнах были и в Нижнем Новгороде, и в Татарстане, и в Холмске, и во многих других российских городах. Почти во всех случаях причиной было именно нарушение техники безопасности работы с хлором и водоочистными установками.