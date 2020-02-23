Дети из Набережных Челнов отравились хлоркой в бассейне

Плавание в частном бассейне привело жителей Набережных Челнов в больницу. Шесть детей и один взрослый отравились в воде хлором. Их здоровьем занялись врачи.

«У нас сейчас находятся шесть детей в больнице, состояние стабильное, консервативное лечение с местной терапией, их здоровью ничего не угрожает», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы мэрии Набережных Челнов Риммы Мухаметзяновой.

По ее словам, пострадавшего взрослого отправили в городскую больницу № 2. Сейчас ему также помогают медики. Все посетители бассейна отравились хлором.

Как уточнили в мэрии «Интерфаксу» сам бассейн является частным и располагается в банном комплексе на территории базы отдыха «Тонус» в Тукаевском районе. Информацию о случившемся уже передали в Роспотребнадзор. Представитель мэрии отметил, что исполнительный комитет Набережных Челнов не занимается проверками состояния воды в частных бассейнах.