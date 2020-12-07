Число отравившихся хлоркой в астраханском бассейне увеличилось до 26

«Сегодня в результате массового отравления парами хлора в бассейне пострадавшие в количестве 26 человек 11 реанимобилями были экстренно госпитализированы в стационарные учреждения Астраханской области», — приводит пресс-служба слова министра.

Взрослых отвезли в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова, в отделение токсикологии, а детей — в Областную детскую клиническую больницу имени Силищевой.

«Шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Все пострадавшие находятся в сознании», — добавил Спирин.

Министерство​ здравоохранения Астраханской области взяло эту ситуацию под особый контроль.

Ранее о массовом отравлении людей хлоркой в бассейне на улице Трофимова в Советском районе Астрахани сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону. На месте ЧП сейчас работают специалисты оперативной группы спасательного ведомства.