Пятеро детей надышались хлором в сахалинском бассейне

Следователи разбираются с информацией об отравлении пяти детей на Сахалине. Им стало плохо после того, как они надышались парами хлора в бассейне.

Из детской областной больницы в региональное СУ СК РФ поступило сообщение о том, что 21 марта в больницу госпитализировали пять детей в возрасте от четырех до 11 лет. Врачи поставили диагноз — отравление парами.

Выяснилось, что в тот день один ребенок праздновал день рождения в банном комплексе Южно-Сахалинска. На празднике были и другие дети с родителями. Все они купались в бассейне. В итоге двух детей оставили в больнице, еще трех выписали домой. Там они самостоятельно продолжат лечение.

Следователи выясняют все обстоятельства. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее похожий случай произошел в Набережных Челнах. Там шесть детей и один взрослый отравились хлором после плавания в одном из частных бассейнов.