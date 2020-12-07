Посетители бассейна в Астрахани отравились хлором. Четверо детей в реанимации

Сразу 30 человек почувствовали себя плохо после купания в одном из бассейнов в Астрахани. Причиной стало превышение концентрации хлора в воде, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Астраханской области. Четверо детей в реанимации.

«Поступило сообщение о том, что в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне ухудшилось состояние присутствующих в здании спортивного комплекса „Динамо“ людей в количестве 30 человек», — сказано в сообщении.

Среди пострадавших, по предварительной информации, оказалось 20 детей. Об ухудшении самочувствия людей стало известно утром 7 декабря. Спортивный комплекс располагается на улице Трофимова в Советском районе города.

Сейчас в бассейне работают специалисты оперативной группы ГУМЧС России по области. Кроме того, на место выехали врачи, полицейские и сотрудники следственного управления СК по региону, уточняет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Спасатели эвакуируют людей из здания спорткомплекса. Медики госпитализировали 16 человек, из которых 13 являются детьми. По данным областного Минздрава, четверо пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации.