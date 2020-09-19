Стало известно состояние отравившихся в петербургском бассейне детей

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга сообщили о состоянии пятерых детей, которые отравились после занятий в городском бассейне.

«У двоих детей состояние средней степени тяжести, они находятся под наблюдением в отделении реанимации, и трое детей с легкой степенью отравления, они тоже находятся под наблюдением», — сказала главный врач Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Людмила Исанкина, пишет РИА «Новости».

Как написало агентство НСН, ранее врачи поставили восьми несовершеннолетним диагноз «ингаляционное отправление парами хлора» после посещения ими бассейна.

Детям 18 сентября провели занятие в бассейне, который находится в одном из домов по улице Ярослава Гашека. После этого у некоторых несовершеннолетних резко ухудшилось состояние здоровья. Пять из них были госпитализированы. Самым младшим из них 6-7 лет, а старшему — 15.

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу уже завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначают необходимые экспертизы, изымают документацию, чтобы установить все обстоятельства происшедшего.