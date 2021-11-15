Непривитым австрийцам ввели жесткий локдаун. Стране стыдно за уровень вакцинации, который выше российского

Очень жесткий локдаун начал действовать для непривитых жителей Австрии. Теперь они могут выходить на улицу, только чтобы посетить врача, купить продукты, поехать на работу или вакцинироваться. Ограничения будут действовать минимум 10 дней. Власти пошли на жесткие меры, чтобы повысить процент вакцинированных граждан в стране. Его называют «позорно низким» — и все равно он выше, чем в России.

Как будет действовать локдаун?

Канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил в воскресенье, что с понедельника в стране начнет действовать локдаун для непривитых людей. «Надо повысить вакцинацию. Она позорно низкая», — заявил он на пресс-конференции, анонсируя новую меру.

В течение 10 дней люди, не привившиеся от коронавируса, смогут выходить из дома только для определенных целей: посещение врача, покупка продуктов, работа или вакцинация. Правительство отметило, что полиция будет проводить выборочные проверки в общественных местах, чтобы определить, есть ли там нарушители локдауна. Тех, кого уличат в нарушении правил, будут ждать штрафы.

В пятницу, 12 ноября, Шалленберг ввел локдаун в двух регионах страны — Верхней Австрии и Зальцбурге, так как они больше всего пострадали из-за того, что люди решили не прививаться.

А министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн заявил, что правительство также введет требование о вакцинации для людей, работающих в сфере здравоохранения.

На данный момент в стране не привиты около двух миллионов человек, а власти не исключают, что локдаун может продлиться больше 10 дней. Он был введен из-за растущего давления на больницы страны. Единственные невакцинированные люди, на которых ограничения не будут распространяться, — дети до 12 лет и взрослые, недавно переболевшие ковидом.

Протесты среди населения

По сообщениям «Би-би-си», в выходные сотни людей протестовали против нововведений перед зданием канцелярии в Вене. Они размахивали транспарантами с надписью: «Наши тела, наша свобода решать». Одна из протестующих отметила, что вышла на митинг, чтобы отстоять свои права.

Профессор Ева Шернхаммер из Венского медицинского университета в ответ на это заявила, что подобные меры необходимы. Она напомнила, что отделения интенсивной терапии в больницах страны переполняются и, по прогнозам, они достигнут предела в течение следующих двух недель.

«На самом деле мы сказали трети населения: вы не покинете свой дом по определенным причинам. Это резкое сокращение контактов между привитыми и непривитыми», — подчеркнула профессор.

Еще до локдауна непривитым гражданам запретили посещать рестораны, парикмахерские, кинотеатры, отели и мероприятия с участием более 25 человек.

Рост зараженных

На данный момент в Австрии обе прививки сделали 65% населения, что является одним из самых низких показателей вакцинации от коронавируса в Западной Европе. Например, в Бельгии полностью вакцинированы 73%, в Германии — 65%, в Нидерландах — 73%, во Франции — 70%, а в Швеции — 68%. При этом в России уровень вакцинации населения составляет всего 35%.

Изначально австрийские власти планировали ужесточить меры по борьбе с коронавирусом, когда число людей, попадающих в отделения интенсивной терапии, достигнет 600. Но цифры стали стремительно расти, и канцлер Шалленберг заявил, что «нет смысла больше ждать». По состоянию на пятницу около 437 человек лечились от ковида в отделениях интенсивной терапии.

В Австрии также наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В субботу там зарегистрировали 13 152 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было 11 798, но в воскресенье показатели вновь упали до 11 552.

Уровень заражения за семь дней составил 775,5 нового случая на 100 тысяч жителей, при этом неделю назад он был 528,8, две недели назад — 316,4. В соседней Германии уровень заболеваемости составляет 277,4 случая. А в России за последние сутки зафиксировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусом.