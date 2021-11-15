Число выявленных за сутки случаев коронавируса в России слегка снизилось

За последние сутки в России зафиксировали 38 420 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее число заражений по стране — 9 109 094. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

По данным на 15 ноября, за сутки полностью вылечились 27 972 пациента, 1211 человек с подтвержденным СОVID-19 скончались.

В Москве подтвердили 3789 новых случаев заражения, в Подмосковье — 2666. В Санкт-Петербурге этот показатель достиг 2968.

За все время пандемии в Подмосковье сделали уже 12 687 197 ПЦР-тестов.

Ковидные волны ударили по похоронной сфере в стране. В Москве число захоронений увеличилось на 25–30%. Пики нагрузки пришлись на июнь–июль этого года. До этого их зафиксировали в ноябре и мае прошлого года.

В Тюмени от СОVID-19 скончался 29-дневный младенец. Мать умершего мальчика заявила, что его заразили в медучреждении. По ее словам, врачи скрывали информацию о вспышке коронавируса в роддоме.