Меркель призвала не забывать о том, что пандемия коронавируса продолжается

Исполняющая обязанность канцлера ФРГ Ангела Меркель призвала не забывать о том, что пандемия коронавируса закончится нескоро. Она напомнила всем странам мира, что лучший способ предотвратить ее дальнейшее распространение — это превентивные меры.

«На первом этапе мы довольно успешно справились с [распространением вируса], но быстро поняли, что самая большая проблема заключается в возможности действовать быстро и активно, принимать превентивные меры, как только число случаев резко возрастает», — заявила Меркель на деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС, который прошел онлайн. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что заранее предотвращать вспышки заболеваемости очень непросто, и рассказала, что Германия проходит сейчас через четвертую волну эпидемии. Количество зараженных растет, однако это еще не конец, и нужно учиться прогнозировать ухудшения обстановки в будущем.

При этом на саммите Меркель затронула не только тему коронавируса, но и экологии . Политик говорила о важности снижения объемов выбросов парниковых газов и возможности добывать энергию из самовосполняемых источников.