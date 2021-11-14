Локдаун для непривитых от коронавируса начнет действовать в Австрии с 15 ноября

Власти Австрии с 15 ноября вводят локдаун для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели ковидом. Об этом объявил канцлер Александер Шалленберг.

Он уточнил, что люди, которые попадут под действие локдауна, смогут ходить на работу, в магазины за продуктами, аптеку. Также им будет разрешено гулять возле дома и покидать свое жилище при необходимости оказать помощь нуждающимся, сообщил ТАСС.

Шалленберг подчеркнул, что Австрию уже в полную силу настигла четвертая волна коронавируса, в связи с этим были приняты такие ограничительные меры.

«С понедельника в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — добавил он.

С 8 ноября австрийцам без прививок запретили посещать рестораны, бары и кафе, ходить в кино и театры, в салоны красоты, фитнес-центры, на массаж и заселяться в отели.

Общественные заведения разрешено посещать владельцам сертификатов по правилу «двух П» — то есть привитым или переболевшим ковидом. Ранее Шалленберг назвал уровень вакцинации в Австрии «позорно низким».