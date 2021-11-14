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    14 ноября 2021, 15:07

    Локдаун для непривитых от коронавируса начнет действовать в Австрии с 15 ноября

    Канцлер Австрии Шалленберг: локдаун для непривитых от коронавируса начнет действовать с 15 ноября

    Ольга Назаркина

    Власти Австрии с 15 ноября вводят локдаун для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели ковидом. Об этом объявил канцлер Александер Шалленберг.

    Локдаун для непривитых от коронавируса начнет действовать в Австрии с 15 ноября

    Он уточнил, что люди, которые попадут под действие локдауна, смогут ходить на работу, в магазины за продуктами, аптеку. Также им будет разрешено гулять возле дома и покидать свое жилище при необходимости оказать помощь нуждающимся, сообщил ТАСС.

    Шалленберг подчеркнул, что Австрию уже в полную силу настигла четвертая волна коронавируса, в связи с этим были приняты такие ограничительные меры.

    «С понедельника в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — добавил он.

    С 8 ноября австрийцам без прививок запретили посещать рестораны, бары и кафе, ходить в кино и театры, в салоны красоты, фитнес-центры, на массаж и заселяться в отели.

    Общественные заведения разрешено посещать владельцам сертификатов по правилу «двух П» — то есть привитым или переболевшим ковидом. Ранее Шалленберг назвал уровень вакцинации в Австрии «позорно низким».