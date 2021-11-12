Локдаун для непривитых от коронавируса объявят в Австрии

Канцлер Австрии Александер Шалленберг анонсировал локдаун для жителей страны, которые не сделали прививку от коронавируса. По его словам, такая мера необходима из-за уровня новых заражений и переполненных отделений интенсивной терапии.

По данным Шалленберга, за минувшие сутки в Австрии выявили 11 798 новых случаев коронавируса и 40 смертей, сообщило РИА «Новости».

Канцлер добавил, что в ближайшие выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.

«Цель совершенно ясна — в это воскресенье дать зеленый свет национальному локдауну для непривитых», — подчеркнул он.

После введения локдауна австрийцы без прививки не смогут посещать кинотеатры, кафе и рестораны, парикмахерские спортзалы. Но при этом им можно будет ходить на работу, за продуктами в магазин и гулять рядом с домой, сообщило агентство Reuters.

Накануне Шалленберг пояснил, что в соответствии с правительственным планом, согласованным в сентябре, локдаун для непривитых будет введен, как только 30% коек интенсивной терапии будет занято пациентами с ковидом.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в Австрии самый низкий уровень вакцинации среди всех западноевропейских стран, за исключением Лихтенштейна.

Шалленберг назвал уровень вакцинации в Австрии «позорно низким».