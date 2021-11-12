Локдаун для непривитых от коронавируса объявят в Австрии
Канцлер Австрии Шалленберг: локдаун для непривитых от коронавируса может быть объявлен 14 ноября
Канцлер Австрии Александер Шалленберг анонсировал локдаун для жителей страны, которые не сделали прививку от коронавируса. По его словам, такая мера необходима из-за уровня новых заражений и переполненных отделений интенсивной терапии.
По данным Шалленберга, за минувшие сутки в Австрии выявили 11 798 новых случаев коронавируса и 40 смертей, сообщило РИА «Новости».
Канцлер добавил, что в ближайшие выходные состоится встреча федерального правительства с главами регионов, а также внеочередное заседание парламента.
«Цель совершенно ясна — в это воскресенье дать зеленый свет национальному локдауну для непривитых», — подчеркнул он.
После введения локдауна австрийцы без прививки не смогут посещать кинотеатры, кафе и рестораны, парикмахерские спортзалы. Но при этом им можно будет ходить на работу, за продуктами в магазин и гулять рядом с домой, сообщило агентство Reuters.
Накануне Шалленберг пояснил, что в соответствии с правительственным планом, согласованным в сентябре, локдаун для непривитых будет введен, как только 30% коек интенсивной терапии будет занято пациентами с ковидом.
По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в Австрии самый низкий уровень вакцинации среди всех западноевропейских стран, за исключением Лихтенштейна.
Шалленберг назвал уровень вакцинации в Австрии «позорно низким».