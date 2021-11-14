Законопроект о QR-кодах назвали оправданным способом снизить заболеваемость ковидом в России

Ситуация с коронавирусом в России не оставила варианта не вводить систему QR-кодов. Любая мера, которая может снизить нагрузку на врачей и обезопасить нас от болезни, будет оправдана, заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Он обратил внимание на статистику оперштаба, последние данные которой показывают, что каждый день в России умирают от ковида больше тысячи человек.

«Любая мера <…> будет оправдана, потому что спасет жизнь и здоровье кому-то из наших детей, родителей, жен и мужей, друзей и близких», — написал он у себя в Facebook.

Депутат подчеркнул, что законопроект о QR-кодах не предполагает, что они понадобятся при походе в магазин за продуктами, аптеку или для покупки товаров первой необходимости.

«Закон временный и при его принятии будет действовать до июня 2022 года. К этому времени, по словам профессионального медицинского сообщества, мы должны достичь 85% коллективного иммунитета», — подчеркнул Кастюкевич.

Он еще раз отдельно отметил, что до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого переходный период закончится и такая возможность будет только у людей с медотводом от прививки.

«Как бы не хотелось отгородиться, спрятать голову в песок или застрять в стадии отрицания, нужно честно признаться — нужны реальные действенные меры для сдерживания и снижения роста заболеваемости», — добавил парламентарий.

Он призвал россиян пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких.