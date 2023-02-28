Технологии 28 февраля 2023, 09:28 Хакеры слили документы кадровиков нацбатальона «Азов» Хакеры RaHDit опубликовали шесть тысяч документов нацбатальона «Азов» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Компьютеры кадровой службы запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов»* взломали. Хакеры из группировки RaHDit опубликовали на сайте «НемеZида» около шести тысяч файлов с личными делами и другой важной информацией, сообщило РИА «Новости».

Они получили доступ к персональным данным бойцов, их наградам, спискам участников, приказам боевых расчетов и дисциплинарным взысканиям, например за самовольный уход из части. Хакеры из RaHDit заявили, что на основе украденных у кадровой службы «Азова»* документов проведут расследования.

Реклама

Участники нацбатальона уже стали фигурантами серии уголовных дел о преступлениях против мирных жителей. В частности, предполагаемая исполнительница убийства политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в «Азове»* — хакеры нашли ее удостоверение.

Реклама

Группировка RaHDit ранее наладила канал передачи российским военным оперативных данных Вооруженных сил Украины, опубликовала компромат на сотрудников украинской разведки и вычислила ее агентов в России.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.