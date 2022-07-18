Хакеры выявили россиян, которые сотрудничают с разведкой Украины

Список россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины, попал в компетентные органы, заявил РИА «Новости» участник группы хакеров RaHDit на условиях анонимности.

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно», — добавил собеседник.

Он порекомендовал тем, кто сотрудничает с Украиной, сдаться добровольно. До этого RaHDit опубликовала на своей сайте данные сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В списке оказалось порядка 2,5 тысячи человек.

Ранее хакеры выяснили число погибших украинских солдат в Донбассе. Оказалось, что ВСУ с начала года потеряли до 70 тысяч человек.