Хакеры RaHDit наладили канал передачи российским военным данных ВСУ

Представители ВС РФ получают информацию о действиях Вооруженных сил Украины от хакеров RaHDit. Однако группировка не работает на территории России, сообщил РИА «Новости» один из ее участников.

«Это плохая примета — работать по территории России, мы все-таки патриоты своей страны и внутри страны не работаем. Но скажу так, мы наладили канал передачи данных российским военным, и очень надеемся, что им это помогает», — сказал он.

Название RaHDit расшифровывается как «Злые русские хакеры». Они сотрудничают с женской группировкой «Берегини» с Украины и оперативно получают документы ВСУ. Хакеры составили список россиян, работающих на украинскую разведку, и выложили в интернет компромат на сотрудников Главного управления разведки Украины.